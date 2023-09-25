https://sputniknews.com.tr/20230925/abd-medyasi-zelenskiynin-natoya-yonelik-surekli-elestirileri-batiyi-cileden-cikariyor--1075749751.html

ABD medyası: Zelenskiy'nin NATO'ya yönelik sürekli eleştirileri Batı'yı çileden çıkarıyor

ABD medyası: Zelenskiy'nin NATO'ya yönelik sürekli eleştirileri Batı'yı çileden çıkarıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin istek ve eleştirili Batılı siyasetçileri kızdırıyor. ABD medyası Ukrayna Devlet Başkanı'nın 'Batılı... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T14:26+0300

2023-09-25T14:26+0300

2023-09-25T14:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kırım

abd

beyaz saray

bm

birleşmiş milletler (bm)

nazi

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072567760_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_843bf26aaf042c498567a1866695c2bf.jpg

ABD medyasında yazılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Batılı müttefiklere sürekli eleştirileri ve isteklerinin Batılı mevkidaşlarını çileden çıkarttığı belirtti. Makalede "Zelenskiy geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Güvenlik Konseyi'nin Rusya'ya karşı harekete geçmesi ya da kendini feshetmeyi düşünmesi gerektiğini söyleyerek BM yetkililerini çileden çıkardı" ifadelerini kullandı. Ukraynalı liderin 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius Zirvesi'nde Batılı müttefiklerin ülkeyi NATO'ya kabul etme konusundaki isteksizliğini 'saçma' olarak nitelendirmesinin ABD Başkanı Joe Biden ve danışmanlarını oldukça kızdırdığı da belirtiliyor. Ayrıca Biden'in Zelenskiy'nin zirve bildirisinden Ukrayna'nın adaylığına ilişkin her türlü ifadenin çıkarılmasını istediği de aktarılıyor. BM Genel Kurulu'nun New York'ta gerçekleşen buluşmasında Vladimir Zelenskiy Salı günü bir konuşma daha yaptı. Rusya Federasyonu Devlet Meclisi (Duma) da Zelenskiy'nin performansı 'rezalet' olarak nitelendirildi. Kırım bölgesinden milletvekili Mihail Şeremet, 'BM'nin bir 'terörist ve bir Nazi' için platform sağladığını, oysa bu örgütün diyalog, tartışma ve küresel sorunları barışçıl bir formatta çözmek için kurulduğunu' kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230905/fransiz-basini-ukraynanin-natoya-katilma-istegi-abdnin-sinirini-bozuyor-1075213340.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, kırım, abd, beyaz saray, bm, birleşmiş milletler (bm), nazi, vladimir zelenskiy, batı basını, batı medyası