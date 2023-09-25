https://sputniknews.com.tr/20230925/abd-medyasi-zelenskiynin-natoya-yonelik-surekli-elestirileri-batiyi-cileden-cikariyor--1075749751.html
ABD medyası: Zelenskiy'nin NATO'ya yönelik sürekli eleştirileri Batı'yı çileden çıkarıyor
ABD medyası: Zelenskiy'nin NATO'ya yönelik sürekli eleştirileri Batı'yı çileden çıkarıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin istek ve eleştirili Batılı siyasetçileri kızdırıyor. ABD medyası Ukrayna Devlet Başkanı'nın 'Batılı... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T14:26+0300
2023-09-25T14:26+0300
2023-09-25T14:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
kırım
abd
beyaz saray
bm
birleşmiş milletler (bm)
nazi
vladimir zelenskiy
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ABD medyasında yazılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Batılı müttefiklere sürekli eleştirileri ve isteklerinin Batılı mevkidaşlarını çileden çıkarttığı belirtti. Makalede "Zelenskiy geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Güvenlik Konseyi'nin Rusya'ya karşı harekete geçmesi ya da kendini feshetmeyi düşünmesi gerektiğini söyleyerek BM yetkililerini çileden çıkardı" ifadelerini kullandı. Ukraynalı liderin 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius Zirvesi'nde Batılı müttefiklerin ülkeyi NATO'ya kabul etme konusundaki isteksizliğini 'saçma' olarak nitelendirmesinin ABD Başkanı Joe Biden ve danışmanlarını oldukça kızdırdığı da belirtiliyor. Ayrıca Biden'in Zelenskiy'nin zirve bildirisinden Ukrayna'nın adaylığına ilişkin her türlü ifadenin çıkarılmasını istediği de aktarılıyor. BM Genel Kurulu'nun New York'ta gerçekleşen buluşmasında Vladimir Zelenskiy Salı günü bir konuşma daha yaptı. Rusya Federasyonu Devlet Meclisi (Duma) da Zelenskiy'nin performansı 'rezalet' olarak nitelendirildi. Kırım bölgesinden milletvekili Mihail Şeremet, 'BM'nin bir 'terörist ve bir Nazi' için platform sağladığını, oysa bu örgütün diyalog, tartışma ve küresel sorunları barışçıl bir formatta çözmek için kurulduğunu' kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230905/fransiz-basini-ukraynanin-natoya-katilma-istegi-abdnin-sinirini-bozuyor-1075213340.html
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ukrayna, ukrayna krizi, kırım, abd, beyaz saray, bm, birleşmiş milletler (bm), nazi, vladimir zelenskiy, batı basını, batı medyası
ukrayna, ukrayna krizi, kırım, abd, beyaz saray, bm, birleşmiş milletler (bm), nazi, vladimir zelenskiy, batı basını, batı medyası
ABD medyası: Zelenskiy'nin NATO'ya yönelik sürekli eleştirileri Batı'yı çileden çıkarıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin istek ve eleştirili Batılı siyasetçileri kızdırıyor. ABD medyası Ukrayna Devlet Başkanı'nın 'Batılı mevkidaşlarını çileden çıkarttığını' belirtti.
ABD medyasında yazılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Batılı müttefiklere sürekli eleştirileri ve isteklerinin Batılı mevkidaşlarını çileden çıkarttığı belirtti. Makalede "Zelenskiy geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Güvenlik Konseyi'nin Rusya'ya karşı harekete geçmesi ya da kendini feshetmeyi düşünmesi gerektiğini söyleyerek BM yetkililerini çileden çıkardı" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı liderin 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius Zirvesi'nde Batılı müttefiklerin ülkeyi NATO'ya kabul etme konusundaki isteksizliğini 'saçma' olarak nitelendirmesinin ABD Başkanı Joe Biden ve danışmanlarını oldukça kızdırdığı da belirtiliyor. Ayrıca Biden'in Zelenskiy'nin zirve bildirisinden Ukrayna'nın adaylığına ilişkin her türlü ifadenin çıkarılmasını istediği de aktarılıyor.
BM Genel Kurulu'nun New York'ta gerçekleşen buluşmasında Vladimir Zelenskiy Salı günü bir konuşma daha yaptı. Rusya Federasyonu Devlet Meclisi (Duma) da Zelenskiy'nin performansı 'rezalet' olarak nitelendirildi. Kırım bölgesinden milletvekili Mihail Şeremet, 'BM'nin bir 'terörist ve bir Nazi' için platform sağladığını, oysa bu örgütün diyalog, tartışma ve küresel sorunları barışçıl bir formatta çözmek için kurulduğunu' kaydetti.