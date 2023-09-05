https://sputniknews.com.tr/20230905/fransiz-basini-ukraynanin-natoya-katilma-istegi-abdnin-sinirini-bozuyor-1075213340.html

Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor

Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor

Le Figaro gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkeyi beklemeksizin NATO’ya katma arzusunun ABD’nin sinirini bozduğunu yazdı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T17:41+0300

2023-09-05T17:41+0300

2023-09-05T17:41+0300

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Gazetenin yazarlarından Renaud Girard’ın imzasını taşıyan makaleye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ülkeyi beklemeksizin NATO’ya katma arzusu, ABD’de sinir bozukluğuna neden oluyor.Girard, “Zelenskiy'in, özellikle de Amerikalılara Ukrayna'nın neredeyse derhal NATO'ya katılmasına ikna etmek için muazzam baskı uygulayarak kendi görüşünü dayatmaya çalıştığı NATO zirvesi sırasındaki kategorik tavrı, Amerikalılarda biraz sinir bozukluğuna yol açtı” ifadelerini kullandı. Yazar ayrıca ABD’nin Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulmak istiyor olabileceğini de ifade etti.Zelenskiy Eylül 2022'de Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür üzerinden NATO'ya katılması için başvurduğunu duyurmuştu. Bu yıl Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde İttifakın üyeleri Ukrayna için uzun vadeli bir destek paketi onayladı.Aynı zamanda, Kiev'in ısrarla üzerinde durduğu, Ukrayna'nın NATO’ya katılımına ilişkin herhangi bir zaman çerçevesi belirlenmediği gibi resmi katılım daveti alabilmesi için karşılaması gereken koşullar da netleştirilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230905/abdnin-nukleer-silahlarinin-ingiltereye-donus-olasiligi-gerilimi-tirmandirmaya-yonelik-bir-adim-1075211846.html

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