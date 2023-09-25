https://sputniknews.com.tr/20230925/ab-enerji-muduru-avrupa-on-yillar-boyunca-abd-lngsine-bagimli-kalacak-1075743819.html
AB Enerji Müdürü: Avrupa, on yıllar boyunca ABD LNG'sine bağımlı kalacak
AB Enerji Müdürü: Avrupa, on yıllar boyunca ABD LNG'sine bağımlı kalacak
Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Başkanı Ditte Juul Jorgensen, AB'nin gelecek kış enerji krizinin üstesinden gelmek için gerekli araçlara sahip olduğuna... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T11:30+0300
2023-09-25T11:30+0300
2023-09-25T11:30+0300
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Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa Enerji Genel Müdürü Jorgensen, "Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımının azaltılmasının ardından enerji ihtiyacını karşılamak için on yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğalgaz satın almak zorunda kalacak" dedi. Jorgensen, İngiliz medyasına verdiği röportajda, "Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, enerji için bazı fosil yakıtlara ihtiyacımız olacak. Ve bu bağlamda ABD enerjisine de ihtiyacımız olacak" dedi. Jorgensen ayrıca AB'nin önümüzdeki kış enerji krizinin üstesinden gelmek için "gerekli araçlara" sahip olduğu görüşünü dile getirdi. ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamları ikiye katlanmıştıDaha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin 2022 yılında AB'ye 56 milyar metreküp LNG ihraç edeceğini söylemişti. İngiliz medyasına göre, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının gölgesinde geçen yıl ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamlarını ikiye katladı. ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin LNG ihracatının temmuz ayında yüzde 7 arttığını ve Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-komisyonu-ukrayna-icin-muhimmat-uretimine-15-milyar-euro-kaynak-aktaracak-1070565098.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, antony blinken, avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu, enerji
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, antony blinken, avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu, enerji
AB Enerji Müdürü: Avrupa, on yıllar boyunca ABD LNG'sine bağımlı kalacak
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Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Başkanı Ditte Juul Jorgensen, AB'nin gelecek kış enerji krizinin üstesinden gelmek için gerekli araçlara sahip olduğuna inanıyor.
Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa Enerji Genel Müdürü Jorgensen, "Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımının azaltılmasının ardından enerji ihtiyacını karşılamak için on yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğalgaz satın almak zorunda kalacak" dedi.
Jorgensen, İngiliz medyasına verdiği röportajda, "Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, enerji için bazı fosil yakıtlara ihtiyacımız olacak. Ve bu bağlamda ABD enerjisine de ihtiyacımız olacak" dedi. Jorgensen ayrıca AB'nin önümüzdeki kış enerji krizinin üstesinden gelmek için "gerekli araçlara" sahip olduğu görüşünü dile getirdi.
ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamları ikiye katlanmıştı
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin 2022 yılında AB'ye 56 milyar metreküp LNG ihraç edeceğini söylemişti. İngiliz medyasına göre, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının gölgesinde geçen yıl ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamlarını ikiye katladı.
ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin LNG ihracatının temmuz ayında yüzde 7 arttığını ve Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.