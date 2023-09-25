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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/ab-enerji-muduru-avrupa-on-yillar-boyunca-abd-lngsine-bagimli-kalacak-1075743819.html
AB Enerji Müdürü: Avrupa, on yıllar boyunca ABD LNG'sine bağımlı kalacak
AB Enerji Müdürü: Avrupa, on yıllar boyunca ABD LNG'sine bağımlı kalacak
Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Başkanı Ditte Juul Jorgensen, AB'nin gelecek kış enerji krizinin üstesinden gelmek için gerekli araçlara sahip olduğuna... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
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Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa Enerji Genel Müdürü Jorgensen, "Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımının azaltılmasının ardından enerji ihtiyacını karşılamak için on yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğalgaz satın almak zorunda kalacak" dedi. Jorgensen, İngiliz medyasına verdiği röportajda, "Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, enerji için bazı fosil yakıtlara ihtiyacımız olacak. Ve bu bağlamda ABD enerjisine de ihtiyacımız olacak" dedi. Jorgensen ayrıca AB'nin önümüzdeki kış enerji krizinin üstesinden gelmek için "gerekli araçlara" sahip olduğu görüşünü dile getirdi. ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamları ikiye katlanmıştıDaha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin 2022 yılında AB'ye 56 milyar metreküp LNG ihraç edeceğini söylemişti. İngiliz medyasına göre, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının gölgesinde geçen yıl ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamlarını ikiye katladı. ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin LNG ihracatının temmuz ayında yüzde 7 arttığını ve Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-komisyonu-ukrayna-icin-muhimmat-uretimine-15-milyar-euro-kaynak-aktaracak-1070565098.html
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AB Enerji Müdürü: Avrupa, on yıllar boyunca ABD LNG'sine bağımlı kalacak

11:30 25.09.2023
© AAMarmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, “Bugünkü teslimat 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1.5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak" dedi.
Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, “Bugünkü teslimat 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1.5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
© AA
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Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Başkanı Ditte Juul Jorgensen, AB'nin gelecek kış enerji krizinin üstesinden gelmek için gerekli araçlara sahip olduğuna inanıyor.
Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa Enerji Genel Müdürü Jorgensen, "Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımının azaltılmasının ardından enerji ihtiyacını karşılamak için on yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğalgaz satın almak zorunda kalacak" dedi.
Jorgensen, İngiliz medyasına verdiği röportajda, "Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, enerji için bazı fosil yakıtlara ihtiyacımız olacak. Ve bu bağlamda ABD enerjisine de ihtiyacımız olacak" dedi. Jorgensen ayrıca AB'nin önümüzdeki kış enerji krizinin üstesinden gelmek için "gerekli araçlara" sahip olduğu görüşünü dile getirdi.

ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamları ikiye katlanmıştı

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin 2022 yılında AB'ye 56 milyar metreküp LNG ihraç edeceğini söylemişti. İngiliz medyasına göre, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının gölgesinde geçen yıl ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG teslimatları 2021 rakamlarını ikiye katladı.
ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin LNG ihracatının temmuz ayında yüzde 7 arttığını ve Avrupa'ya LNG akışı mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
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