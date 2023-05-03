https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-komisyonu-ukrayna-icin-muhimmat-uretimine-15-milyar-euro-kaynak-aktaracak-1070565098.html
Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak
Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları doğrultusunda mühimmat üretilmesi için 1.5 milyar euro daha kaynak tahsis etme kararı aldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T16:35+0300
2023-05-03T16:35+0300
2023-05-03T16:35+0300
ukrayna krizi
ab
ab komisyonu
ursula von der leyen
kaynak
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Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasında sözlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerle birlikte Ukrayna için daha fazla mühimmat satın alacağız, bunun için ilave 1 milyar euro ayırıyoruz" dedi.Leyen, Avrupa'da havan mermisi üretiminin genişletilmesi için de 500 milyon euro tahsis etmeyi planladıklarını belirtti.Bunun yanında AB ülkeleri, 12 ay içinde Kiev'e 1 milyon top mermisi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro kaynak aktarılacak.ABD ve AB öncülüğündeki Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatını giderek artırıyor.Rusya yönetimi, Kiev rejimine gönderilen askeri teçhizatın Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kremlin-tahil-anlasmasi-uzatilmazsa-rusya-ulusal-cikarlarina-aykiri-bir-sey-yapmayacak-1070552301.html
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ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, kaynak
ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, kaynak
Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları doğrultusunda mühimmat üretilmesi için 1.5 milyar euro daha kaynak tahsis etme kararı aldı.
Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasında sözlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerle birlikte Ukrayna için daha fazla mühimmat satın alacağız, bunun için ilave 1 milyar euro ayırıyoruz" dedi.
Leyen, Avrupa'da havan mermisi üretiminin genişletilmesi için de 500 milyon euro tahsis etmeyi planladıklarını belirtti.
Bunun yanında AB ülkeleri, 12 ay içinde Kiev'e 1 milyon top mermisi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro kaynak aktarılacak.
ABD ve AB öncülüğündeki Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatını giderek artırıyor.
Rusya yönetimi, Kiev rejimine gönderilen askeri teçhizatın Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguluyor.