https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-komisyonu-ukrayna-icin-muhimmat-uretimine-15-milyar-euro-kaynak-aktaracak-1070565098.html

Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak

Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları doğrultusunda mühimmat üretilmesi için 1.5 milyar euro daha kaynak tahsis etme kararı aldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T16:35+0300

2023-05-03T16:35+0300

2023-05-03T16:35+0300

ukrayna krizi

ab

ab komisyonu

ursula von der leyen

kaynak

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Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasında sözlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerle birlikte Ukrayna için daha fazla mühimmat satın alacağız, bunun için ilave 1 milyar euro ayırıyoruz" dedi.Leyen, Avrupa'da havan mermisi üretiminin genişletilmesi için de 500 milyon euro tahsis etmeyi planladıklarını belirtti.Bunun yanında AB ülkeleri, 12 ay içinde Kiev'e 1 milyon top mermisi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro kaynak aktarılacak.ABD ve AB öncülüğündeki Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatını giderek artırıyor.Rusya yönetimi, Kiev rejimine gönderilen askeri teçhizatın Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230503/kremlin-tahil-anlasmasi-uzatilmazsa-rusya-ulusal-cikarlarina-aykiri-bir-sey-yapmayacak-1070552301.html

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