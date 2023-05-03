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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-komisyonu-ukrayna-icin-muhimmat-uretimine-15-milyar-euro-kaynak-aktaracak-1070565098.html
Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak
Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları doğrultusunda mühimmat üretilmesi için 1.5 milyar euro daha kaynak tahsis etme kararı aldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T16:35+0300
2023-05-03T16:35+0300
ukrayna krizi
ab
ab komisyonu
ursula von der leyen
kaynak
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Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasında sözlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerle birlikte Ukrayna için daha fazla mühimmat satın alacağız, bunun için ilave 1 milyar euro ayırıyoruz" dedi.Leyen, Avrupa'da havan mermisi üretiminin genişletilmesi için de 500 milyon euro tahsis etmeyi planladıklarını belirtti.Bunun yanında AB ülkeleri, 12 ay içinde Kiev'e 1 milyon top mermisi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro kaynak aktarılacak.ABD ve AB öncülüğündeki Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatını giderek artırıyor.Rusya yönetimi, Kiev rejimine gönderilen askeri teçhizatın Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kremlin-tahil-anlasmasi-uzatilmazsa-rusya-ulusal-cikarlarina-aykiri-bir-sey-yapmayacak-1070552301.html
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ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, kaynak
ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, kaynak

Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak

16:35 03.05.2023
© Sputnik / Родион Прока / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları doğrultusunda mühimmat üretilmesi için 1.5 milyar euro daha kaynak tahsis etme kararı aldı.
Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasında sözlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerle birlikte Ukrayna için daha fazla mühimmat satın alacağız, bunun için ilave 1 milyar euro ayırıyoruz" dedi.

Leyen, Avrupa'da havan mermisi üretiminin genişletilmesi için de 500 milyon euro tahsis etmeyi planladıklarını belirtti.

Bunun yanında AB ülkeleri, 12 ay içinde Kiev'e 1 milyon top mermisi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro kaynak aktarılacak.
ABD ve AB öncülüğündeki Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatını giderek artırıyor.
Rusya yönetimi, Kiev rejimine gönderilen askeri teçhizatın Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguluyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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