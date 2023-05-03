https://sputniknews.com.tr/20230503/kremlin-tahil-anlasmasi-uzatilmazsa-rusya-ulusal-cikarlarina-aykiri-bir-sey-yapmayacak-1070552301.html

Kremlin: Tahıl anlaşması uzatılmazsa Rusya ulusal çıkarlarına aykırı bir şey yapmayacak

Kremlin: Tahıl anlaşması uzatılmazsa Rusya ulusal çıkarlarına aykırı bir şey yapmayacak

Tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin temasların süreceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, anlaşmanın uzatılmaması halinde Rusya'nın ulusal çıkarlarına... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:09+0300

2023-05-03T14:09+0300

2023-05-03T14:09+0300

kremlin

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

tahıl

tahıl anlaşması

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

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Gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a tahıl anlaşmasının uzatılmaması durumunda Rusya'nın nasıl bir tutum sergileyeceğini sordu. Şu anda önden hareket ederek yorumda bulunmayacağını kaydeden Peskov, ancak Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla çelişen hiçbir şey yapmayacağının altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın anlaşmanın kendisiyle ilgili koşullarının yerine getirileceğini umarak BM ve diğer taraflarla temaslarına devam edeceğini söyledi.'İyimserlik için çok az neden var'Peskov, Moskova ve İstanbul'da yapılacak tahıl anlaşması müzakerelerinde Rusya'nın takınacağı tavır hakkında şu ifadeleri kullandı:Peskov, tahıl anlaşmasına dair müzakere masasının Rus tahılına ilgi duyanlar da dahil bir dizi ülkenin katılımıyla genişletilme olasılığının sorulması üzerine olumsuz görüş belirtti.Tahıl anlaşmasıKüresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti. Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, “5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor” demişti.

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https://sputniknews.com.tr/20230503/tahil-aldatmacasi-29-milyon-ton-ukrayna-tahilinin-yuzde-25i-afrikaya-yuzde-50si-avrupaya-gitti-1070550540.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tahıl, tahıl anlaşması, vladimir putin, recep tayyip erdoğan