https://sputniknews.com.tr/20230925/-cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-dondu-1075756871.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Nahçıvan'dan dönüş yaptı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T20:06+0300
2023-09-25T20:06+0300
2023-09-25T20:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
azerbaycan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-iliskilerimizi-daha-da-artiracak-adimlar-atacagiz-1075751966.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
20:06 25.09.2023 (güncellendi: 20:07 25.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Nahçıvan'dan dönüş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.
Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.
Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.