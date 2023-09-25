https://sputniknews.com.tr/20230925/-cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-dondu-1075756871.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Nahçıvan'dan dönüş yaptı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T20:06+0300

2023-09-25T20:06+0300

2023-09-25T20:07+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075756714_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_287be03cf442f7cf4a7c305eb4c44e94.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-iliskilerimizi-daha-da-artiracak-adimlar-atacagiz-1075751966.html

türkiye

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan