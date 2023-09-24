https://sputniknews.com.tr/20230924/uskudarda-bir-gencin-oltasina-yavru-kopek-baligi-takildi-1075719030.html

Üsküdar'da bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı

Üsküdar'da bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı

Üsküdar Çengelköy sahilinde bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T00:42+0300

2023-09-24T00:42+0300

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yaşam

istanbul

üsküdar

çengelköy

köpek balığı

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Boş zamanlarında oltayla balık tutan 19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi.Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti.Kurt, daha önceki bir av sırasında oltasına takılan köpek balığını denize bıraktığını ancak bu kez bırakmayacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/arastirma-florida-kopek-baliklarinin-aykiri-davranisinin-nedeni-denize-atilan-uyusturucular-1073903353.html

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istanbul, üsküdar, çengelköy, köpek balığı