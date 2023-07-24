https://sputniknews.com.tr/20230724/arastirma-florida-kopek-baliklarinin-aykiri-davranisinin-nedeni-denize-atilan-uyusturucular-1073903353.html
Araştırma: Florida köpek balıklarının aykırı davranışlarının nedeni denize atılan uyuşturucular
Araştırma: Florida köpek balıklarının aykırı davranışlarının nedeni denize atılan uyuşturucular
ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan araştırmada, köpek balıklarının denize bırakılan kokain balyalarından dolayı doğalarına aykırı davranışlar... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T12:59+0300
2023-07-24T12:59+0300
2023-07-24T13:07+0300
florida
dünya
dinozor
köpek balığı
kokain
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The Guardian'ın haberine göre, Florida'daki Mote Deniz Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Tracy Fanara ve ekibi, Florida sularında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının okyanusa bıraktığı kokain balyalarının, deniz canlıları üzerindeki etkisini inceledi.Florida'nın güney ucundaki adalar çevresindeki köpek balıklarını 6 gün gözlemleyen araştırmacılar, balıkların olağan dışı davranışlar sergilediklerini saptadı.Köpek balıkları hayali bir avın etrafında daireler çizdiAraştırmacılar, normalde insanlardan kaçan, Çekiç Başlı Köpek balığının, kokaini tükettikten sonra insanların üstüne doğru yüzdüğünü ve halüsinasyon gören bir kum köpek balığının hayali bir avın etrafında daireler çizdiğini gözlemledi.Suya deney amaçlı, içinde kokain yerine balık yemi olan balyalar atan araştırmacılar, köpek balıklarının balyalara saldırdıklarını kaydetti.Fanara ve ekibi, araştırmalarını sürdürmek ve köpek balıklarının tükettiği kokaini saptamak için balıklardan kan örneği almayı planlıyor.Okyanuslarda 500'den fazla köpek balığı türü yaşıyorÖte yandan Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1970'ten 2018'e kadar tüm okyanuslardaki köpek balığı popülasyonu yüzde 71.1 azaldı.Ortalama 272 yıl ömrü olan ancak 400 yıla kadar yaşayabilen Grönland köpek balığı, Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en uzun yaşayan omurgalı canlı.Köpek balıkları, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyadaydıMiami Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, köpek balıkları ağaçlardan 90 milyon, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyada bulunuyordu.Ses üretmek için herhangi bir organa sahip olmayan köpek balıkları, okyanusta yollarını bulmak ve avlarını tespit etmek için elektromanyetik dalgaları algılayabiliyor.Ortalama 11 ila 12 ay hamile kalan köpekbalıklarının Fırfırlı köpek balığı gibi bazı türleri, 3 yıla kadar hamilelik geçirebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/misirda-insan-yiyen-kopek-baligi-mumyalanacak--1072419704.html
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florida, dinozor, köpek balığı, kokain
Araştırma: Florida köpek balıklarının aykırı davranışlarının nedeni denize atılan uyuşturucular
12:59 24.07.2023 (güncellendi: 13:07 24.07.2023) Abone ol
ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan araştırmada, köpek balıklarının denize bırakılan kokain balyalarından dolayı doğalarına aykırı davranışlar sergiledikleri ve halüsinasyon gördüklerinin gözlemlendiği bildirildi.
The Guardian'ın haberine göre, Florida'daki Mote Deniz Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Tracy Fanara ve ekibi, Florida sularında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının okyanusa bıraktığı kokain balyalarının, deniz canlıları üzerindeki etkisini inceledi.
Florida'nın güney ucundaki adalar çevresindeki köpek balıklarını 6 gün gözlemleyen araştırmacılar, balıkların olağan dışı davranışlar sergilediklerini saptadı.
Köpek balıkları hayali bir avın etrafında daireler çizdi
Araştırmacılar, normalde insanlardan kaçan, Çekiç Başlı Köpek balığının, kokaini tükettikten sonra insanların üstüne doğru yüzdüğünü ve halüsinasyon gören bir kum köpek balığının hayali bir avın etrafında daireler çizdiğini gözlemledi.
Suya deney amaçlı, içinde kokain yerine balık yemi olan balyalar atan araştırmacılar, köpek balıklarının balyalara saldırdıklarını kaydetti.
Fanara ve ekibi, araştırmalarını sürdürmek ve köpek balıklarının tükettiği kokaini saptamak için balıklardan kan örneği almayı planlıyor.
Okyanuslarda 500'den fazla köpek balığı türü yaşıyor
Öte yandan Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1970'ten 2018'e kadar tüm okyanuslardaki köpek balığı popülasyonu yüzde 71.1 azaldı.
Ortalama 272 yıl ömrü olan ancak 400 yıla kadar yaşayabilen Grönland köpek balığı, Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en uzun yaşayan omurgalı canlı.
Köpek balıkları, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyadaydı
Miami Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, köpek balıkları ağaçlardan 90 milyon, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyada bulunuyordu.
Ses üretmek için herhangi bir organa sahip olmayan köpek balıkları, okyanusta yollarını bulmak ve avlarını tespit etmek için elektromanyetik dalgaları algılayabiliyor.
Ortalama 11 ila 12 ay hamile kalan köpekbalıklarının Fırfırlı köpek balığı gibi bazı türleri, 3 yıla kadar hamilelik geçirebiliyor.