https://sputniknews.com.tr/20230614/misirda-insan-yiyen-kopek-baligi-mumyalanacak--1072419704.html
Mısır'da insan yiyen köpek balığı mumyalanacak
Mısır'da insan yiyen köpek balığı mumyalanacak
Mısırlı üst düzey bir oşinografi araştırmacısı, geçen hafta Hurgada'da bir Rus vatandaşını öldüren köpek balığının mumyalanarak müzede sergileneceğini söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:26+0300
2023-06-14T12:26+0300
2023-06-14T12:26+0300
yaşam
mısır
köpek balığı
mumya
hayvan
ortadoğu
saldırı
rus vatandaşı
ölü
ölüm
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Mısır Ulusal Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü'nün başkanlığını yürüten Prof. Amr Zakaria Hamouda, geçen hafta bir Rus vatandaşını öldüren köpek balığını mumyalayacaklarını duyurdu. Yerel basına verdiği demeçte Hamouda, mumyalanan yırtıcı hayvanın Hurgada kentindeki Deniz Biyolojisi Müzesi'ne yerleştirileceğini belirtti.Mısırlı profesör, enstitünün hayvanı serbest bırakmadan önce incelemeyi ve gerekirse tedavi altına almayı planladığını fakat daha sonra karar değişkliğine gidildiğini söyledi. Değişikliğin nedeni açıklanmazken Mısır medyası, hayvanın yaralı bir şekilde yakalandığını fakat o sıra hâlâ hayatta olduğunu yazdı. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan videolarda, köpek balığının kıyıya sürüklenen bir balıkçı sürüsü tarafından darp edildiği görüldü. Hayvanın balıkçılar tarafından öldürülüp öldürülmediği bilinmiyor. Hamouda ise bilim insanlarının hayvanın ölümü anlaşıldıktan sonra cesedi parçalara ayırdığını ifade etti.Salı günü araştırma ekibinin köpek balığı üzerindeki çalışmalarını bitirdiğini söyleyen Hamouda, hayvanın bir insana saldırma nedenine ilişkin vardıkları sonuçların daha sonra özel bir basın toplantısında açıklanacağını söyledi.Bilim insanları, bu tür köpek balıklarının genellikle insanlarla beslenmediğini ve söz konusu köpek balığının bazı 'dış etkenler' nedeniyle davranışını değiştirdiğini ileri sürdü.Saldırının nadir görülen bir olay olduğu konusunda ısrar eden Mısırlı profesör, buna benzer olayların her yıl meydana geldiğini de sözlerine ekledi.Ne olmuştu?8 Haziran'da meydana gelen olayda bir köpek balığı, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Hurgada'da 23 yaşındaki bir Rus vatandaşını öldürmüştü. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Rusya'nın Mısır Başkonsolosu Viktor Voropaev, ölen şahsın turist olmadığını, bir süredir Mısır'da yaşamakta olduğunu açıklamıştı.Bilim insanları bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek için bazı önlemlerinin alındığını söylese de, Hurgada'da geçen yaz yine benzer bir olay yaşanmıştı. Temmuz ayında Avusturya ve Romanya'dan gelen iki kadın turist, aynı gün köpek balığı saldırılarında hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/kayip-arjantinlinin-kalintilari-kopek-baliginin-karninda-bulundu--1067587975.html
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mısır, köpek balığı, mumya, hayvan, ortadoğu, saldırı, rus vatandaşı, ölü, ölüm, deniz, kızıl deniz
mısır, köpek balığı, mumya, hayvan, ortadoğu, saldırı, rus vatandaşı, ölü, ölüm, deniz, kızıl deniz
Mısır'da insan yiyen köpek balığı mumyalanacak
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Mısırlı üst düzey bir oşinografi araştırmacısı, geçen hafta Hurgada'da bir Rus vatandaşını öldüren köpek balığının mumyalanarak müzede sergileneceğini söyledi.
Mısır Ulusal Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü'nün başkanlığını yürüten Prof. Amr Zakaria Hamouda, geçen hafta bir Rus vatandaşını öldüren köpek balığını mumyalayacaklarını duyurdu.
Yerel basına verdiği demeçte Hamouda, mumyalanan yırtıcı hayvanın Hurgada kentindeki Deniz Biyolojisi Müzesi'ne yerleştirileceğini belirtti.
Mısırlı profesör, enstitünün hayvanı serbest bırakmadan önce incelemeyi ve gerekirse tedavi altına almayı planladığını fakat daha sonra karar değişkliğine gidildiğini söyledi.
Değişikliğin nedeni açıklanmazken Mısır medyası, hayvanın yaralı bir şekilde yakalandığını fakat o sıra hâlâ hayatta olduğunu yazdı.
Ancak sosyal medyada ortaya çıkan videolarda, köpek balığının kıyıya sürüklenen bir balıkçı sürüsü tarafından darp edildiği görüldü. Hayvanın balıkçılar tarafından öldürülüp öldürülmediği bilinmiyor.
Hamouda ise bilim insanlarının hayvanın ölümü anlaşıldıktan sonra cesedi parçalara ayırdığını ifade etti.
Salı günü araştırma ekibinin köpek balığı üzerindeki çalışmalarını bitirdiğini söyleyen Hamouda, hayvanın bir insana saldırma nedenine ilişkin vardıkları sonuçların daha sonra özel bir basın toplantısında açıklanacağını söyledi.
Bilim insanları, bu tür köpek balıklarının genellikle insanlarla beslenmediğini ve söz konusu köpek balığının bazı 'dış etkenler' nedeniyle davranışını değiştirdiğini ileri sürdü.
Saldırının nadir görülen bir olay olduğu konusunda ısrar eden Mısırlı profesör, buna benzer olayların her yıl meydana geldiğini de sözlerine ekledi.
Ne olmuştu?
8 Haziran'da meydana gelen olayda bir köpek balığı, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Hurgada'da 23 yaşındaki bir Rus vatandaşını öldürmüştü.
Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Rusya'nın Mısır Başkonsolosu Viktor Voropaev, ölen şahsın turist olmadığını, bir süredir Mısır'da yaşamakta olduğunu açıklamıştı.
Bilim insanları bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek için bazı önlemlerinin alındığını söylese de, Hurgada'da geçen yaz yine benzer bir olay yaşanmıştı. Temmuz ayında Avusturya ve Romanya'dan gelen iki kadın turist, aynı gün köpek balığı saldırılarında hayatını kaybetmişti.