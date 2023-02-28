https://sputniknews.com.tr/20230228/kayip-arjantinlinin-kalintilari-kopek-baliginin-karninda-bulundu--1067587975.html

Kayıp Arjantinlinin kalıntıları köpek balığının karnında bulundu

Kayıp Arjantinlinin kalıntıları köpek balığının karnında bulundu

Arjantin'in güneyindeki Comdoro Rivadavia sahil kasabasında kaybolan Diego Barria'nın kalıntıları, balıkçılar tarafından yakalanan köpek balığının karnında... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T10:39+0300

2023-02-28T10:39+0300

2023-02-28T10:40+0300

dünya

arjantin

köpek balığı

dövme

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Yerel medyaya açıklamalarda bulunan polis yetkilisi Daniela Millatruz, Barria'nın kimliğinin, ailesi tarafından vücudundaki dövme yoluyla tespit edildiğini söyledi. Balıkçıların, Arjantin'in Chubut eyaletinde yakaladıkları köpek balığını temizlerken insan kalıntılarını bulduklarını aktaran Millatruz, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Millatruz, Barria'nın en son sahilde görüldüğü ve denize girdikten sonra ortadan kaybolduğu bilgisine sahip olduklarını kaydetti. Yetkililer, Barria'nın güçlü dalgalara kapılıp denizin içine doğru sürüklendiğinden şüphelendiklerini açıkladı. Comodoro Rivadavia polis şefi Cristian Ansaldo da açıklamasında, Barria'nın resmi olarak kimliğinin doğrulanması için DNA testi yapılacağını ifade etti. Ansaldo, Barria'nın kalıntılarının bulunduğu köpek balığının uzunluğunun 1,.5 metre civarında olduğunu aktardı. Diego Barria'nın eşi Virginia Brugger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin kalıntılarının bulunduğunu doğrulayarak, "Kalbim de seninle birlikte gitti. Sonsuza dek seni seveceğim" ifadesini kullandı.

arjantin

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arjantin, köpek balığı, dövme