https://sputniknews.com.tr/20230924/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesini-bir-gunde-yaklasik-90-kez-bombaladi-1075725821.html

Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesini bir günde yaklaşık 90 kez bombaladı

Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesini bir günde yaklaşık 90 kez bombaladı

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son bir günde bölgeye bomba atar düzeneklerden, havan toplarından ve çok namlulu... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T15:06+0300

2023-09-24T15:06+0300

2023-09-24T15:06+0300

ukrayna krizi

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belgorod

bombalama

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Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Telegram kanalından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son bir günde bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Ukrayna ordusunun sınır bölgesine yakın altı ilçeyi toplam 89 mühimmat kullanarak bombaladığına dikkat çeken Gladkov, ayrıca Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisini verdi.Vali, bombardımanların büyük bir kısmının Şebekino bölgesini hedef aldığını, bu bölgeye Grad çok namlulu roketatar sistemleri de kullanılarak toplam 50’nin üzerinde mühimmat ateşlendiğini, bombardımanlarda yaralanan olmadığını fakat sanayi tesislerden birinin hasar gördüğünü vurguladı.Gladkov, “Murom köyüne bir İHA’dan 4 parça tesirli mühimmat atıldı. Olay sonuçsuz atlatıldı. İHA'lardan biri Murom’da indirilerek imha edildi. Novaya Tavoljanka köyüne 10 top ve 8 havan mermisi ateşlendi, Krasnoye köyüne ise fırlatıcı düzenekle 29 el bombası ateşlendi” bilgisini paylaştı.İki İHA’nın daha Belgorod’un iki farklı ilçesinde düşürüldüğüne dikkat çeken Gladkov, Şetinovka köyüne 11 top mermisinin ateşlendiğini, Valuyki ilçesindeki Dolgoye köyünün de 4 kez topçu silahlarından bombalandığını, Volokonovskiy bölgesinde bir çiftliğe de 5 havan mermisi ateşlendiğini ifade etti.Grayvoron bölgesinde Dronovka köyünün kenar mahallelerinin 8 kez bombalandığı bilgisini veren yetkili, bir başka bölgeye ise toplam 5 top mermisinin ateşlendiğini belirtti.Ukrayna ordusu Rusya’nın sınır bölgelerini durmadan bombalıyor, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Belgorod bölgesinde 11 Nisan 2022’den bu yana yüksek terör tehdidi anlamına gelen ‘sarı alarm’ geçerli olmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-medyasi-ukrayna-zaporojyede-kritik-sayida-stryker-ve-marder-zirhli-araci-kaybetti-1075724461.html

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