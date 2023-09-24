https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-medyasi-ukrayna-zaporojyede-kritik-sayida-stryker-ve-marder-zirhli-araci-kaybetti-1075724461.html

ABD medyası: Ukrayna, Zaporojye'de kritik sayıda Stryker ve Marder zırhlı aracı kaybetti

ABD medyası: Ukrayna, Zaporojye'de kritik sayıda Stryker ve Marder zırhlı aracı kaybetti

ABD basınına bilgi veren bir Ukraynalı kaynak, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya hibe edilen üst sınıf birçok zırhlı aracın Ukrayna'nın ofansif saldırısında... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T13:54+0300

2023-09-24T13:54+0300

2023-09-24T13:54+0300

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ABD'li medya kuruluşunun, kimliğini gizlediği Ukrayna askerine dayandırdığı bilgilere göre, Zaporojye bölgesindeki Rabotino ve Verbove köyleri yakınlarında Ukrayna ordusu zırhlı araçlar dahil çok sayıda önemli teçhizat ve ekipman kaybı yaşadı.Kayıplar arasında olan Alman zırhlı piyade savaş aracı Marder ve ABD Stryker'ları'nın Rus ordusunun anti-tank silahlarıyla imha edildiği belirtildi. Ukrayna'nın uzun süredir duyurduğu karşı saldırı girişimi, Haziran ayı başlarında başlamış ve önemli bir başarı elde edilememesine karşın Ukrayna ordusunda büyük kayıplara neden olmuştu. Bu nedenle karşı saldırıyı Batılı liderler dahil birçok lider 'başarısız' olarak nitelendirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Ukrayna karşı saldırı girişiminin başarısız olduğunu vurgulamıştı. Son bilgilere göre Kiev rejiminde sadece son birkaç ayda 70 binden fazla asker hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/ukrayna-dogu-avrupa-ulkelerinin-tahil-ambargosu-nedeniyle-aylik-230-milyon-dolar-kaybedebilir-1075723003.html

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