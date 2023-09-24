https://sputniknews.com.tr/20230924/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesine-topcu-saldirilarini-yogunlastirdi-1075724721.html
Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesine topçu saldırılarını yoğunlaştırdı
Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesine topçu saldırılarını yoğunlaştırdı
Rusya'ya bağlı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son bir günde bölgeye havan topu ve çok namlulu roketatar sistemleri... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T20:21+0300
2023-09-24T20:21+0300
2023-09-24T20:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
belgorod
rusya
insansız hava aracı (iha)
topçu ateşi
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Resmi Telegram kanalında bölgedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, ayrıca Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtirken, Ukrayna ordusunun sınır bölgesine yakın altı ilçeyi toplam 89 mühimmat kullanarak bombaladığına dikkat çekti.Gladkov, “Murom köyüne bir İHA’dan 4 parça tesirli mühimmat atıldı. Olay sonuçsuz atlatıldı. İHA'lardan biri Murom’da indirilerek imha edildi. Novaya Tavoljanka köyüne 10 top ve 8 havan mermisi ateşlendi, Krasnoye köyüne ise fırlatıcı düzenekle 29 el bombası saldırısı düzenlendi” bilgisini paylaştı.İki İHA’nın daha Belgorod’un iki farklı ilçesinde düşürüldüğüne değinen Gladkov, Şetinovka köyüne 11 top mermisinin ateşlendiğini, Valuyki ilçesindeki Dolgoye köyünün de 4 kez topçu saldırısı, Volokonovskiy bölgesinde bir köye de 5 havan mermisi ile saldırı düzenlendiğini vurguladı.Grayvoron bölgesinde Dronovka köyünün kenar mahallelerinin 8 kez bombalandığı bilgisini veren Bölge Valisi, bir başka yerleşim alanına ise toplam 5 top mermisinin ateşlendiğini belirtti.Ukrayna ordusu, referandumlar sonrası Rus topraklarına katılan Kırım, Herson, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ile birlikte Belgorad gibi Rusya’nın sınır bölgelerine yoğun topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynanin-belgorod-bolgesine-yaptigi-saldirida-1-sivil-oldu-1i-ise-yaralandi-1075622727.html
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ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, rusya, insansız hava aracı (iha), topçu ateşi
ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, rusya, insansız hava aracı (iha), topçu ateşi
Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesine topçu saldırılarını yoğunlaştırdı
20:21 24.09.2023 (güncellendi: 20:22 24.09.2023) Abone ol
Rusya'ya bağlı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son bir günde bölgeye havan topu ve çok namlulu roketatar sistemleri gibi farklı düzenekleri kullanarak toplam 89 topçu mermisi ateşlediğini duyurdu.
Resmi Telegram kanalında bölgedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, ayrıca Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtirken, Ukrayna ordusunun sınır bölgesine yakın altı ilçeyi toplam 89 mühimmat kullanarak bombaladığına dikkat çekti.
Gladkov, “Murom köyüne bir İHA’dan 4 parça tesirli mühimmat atıldı. Olay sonuçsuz atlatıldı. İHA'lardan biri Murom’da indirilerek imha edildi. Novaya Tavoljanka köyüne 10 top ve 8 havan mermisi ateşlendi, Krasnoye köyüne ise fırlatıcı düzenekle 29 el bombası saldırısı düzenlendi” bilgisini paylaştı.
İki İHA’nın daha Belgorod’un iki farklı ilçesinde düşürüldüğüne değinen Gladkov, Şetinovka köyüne 11 top mermisinin ateşlendiğini, Valuyki ilçesindeki Dolgoye köyünün de 4 kez topçu saldırısı, Volokonovskiy bölgesinde bir köye de 5 havan mermisi ile saldırı düzenlendiğini vurguladı.
Grayvoron bölgesinde Dronovka köyünün kenar mahallelerinin 8 kez bombalandığı bilgisini veren Bölge Valisi, bir başka yerleşim alanına ise toplam 5 top mermisinin ateşlendiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, referandumlar sonrası Rus topraklarına katılan Kırım, Herson, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ile birlikte Belgorad gibi Rusya’nın sınır bölgelerine yoğun topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.