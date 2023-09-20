https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynanin-belgorod-bolgesine-yaptigi-saldirida-1-sivil-oldu-1i-ise-yaralandi-1075622727.html
Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yaptığı saldırıda 1 sivil öldü 1'i ise yaralandı
Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yaptığı saldırıda 1 sivil öldü 1'i ise yaralandı
Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod bölgesinde bulunan Maksimovka köyüne yapılan bombardımanda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin ise yaralandığını... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T14:52+0300
2023-09-20T14:52+0300
2023-09-20T14:55+0300
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vyaçeslav gladkov
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bombardıman
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ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada Belgorod bölgesinde bulunan Maksimovka köyüne yönelik Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bombardıman esnasında bir top mermisinin seyir halinde bir araca isabet ettiğini ve bunun sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Buna ek olarak aynı saldırıda bir başka sivilin ise şarapnel parçaları sebebiyle yaralandığı ifade edildi.Vali Gladkov yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin ailesine ve dostlarına taziyelerini iletti.Vali Gladkov yine bombardıman esnasında bir top mermisinin özel bir konuta isabet ederek bir kadının yaralanmasına sebep olduğunu açıkladı.Gladkov açıklmasında şu sözlere yer verdi: Saldırı sonucunda Popovka, Maksimovka ve Berşakova köylerinde elektriklerin kesildiği belirtildi.
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belgorod, vyaçeslav gladkov, bombardıman, bombardıman, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri
belgorod, vyaçeslav gladkov, bombardıman, bombardıman, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri
Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yaptığı saldırıda 1 sivil öldü 1'i ise yaralandı
14:52 20.09.2023 (güncellendi: 14:55 20.09.2023) Abone ol
Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod bölgesinde bulunan Maksimovka köyüne yapılan bombardımanda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin ise yaralandığını belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada Belgorod bölgesinde bulunan Maksimovka köyüne yönelik Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bombardıman esnasında bir top mermisinin seyir halinde bir araca isabet ettiğini ve bunun sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Buna ek olarak aynı saldırıda bir başka sivilin ise şarapnel parçaları sebebiyle yaralandığı ifade edildi.
Vali Gladkov yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin ailesine ve dostlarına taziyelerini iletti.
Vali Gladkov yine bombardıman esnasında bir top mermisinin özel bir konuta isabet ederek bir kadının yaralanmasına sebep olduğunu açıkladı.
Gladkov açıklmasında şu sözlere yer verdi:
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Maksimovka köyüne topçu atışı gerçekleştirdi. Sivil bir konuta isabet eden atışlar söz konusu eve ağır hasar verdi. Saldırı esnasında evden çıkmakta olan ev sahibi kadın yaralandı. Yaralanan kadın bir sartıntı geçirdi fakat hastaneye kaldırılmayı kesinlikle reddetti.”
Saldırı sonucunda Popovka, Maksimovka ve Berşakova köylerinde elektriklerin kesildiği belirtildi.