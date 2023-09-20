https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynanin-belgorod-bolgesine-yaptigi-saldirida-1-sivil-oldu-1i-ise-yaralandi-1075622727.html

Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yaptığı saldırıda 1 sivil öldü 1'i ise yaralandı

Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yaptığı saldırıda 1 sivil öldü 1'i ise yaralandı

Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod bölgesinde bulunan Maksimovka köyüne yapılan bombardımanda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin ise yaralandığını... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T14:52+0300

2023-09-20T14:52+0300

2023-09-20T14:55+0300

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada Belgorod bölgesinde bulunan Maksimovka köyüne yönelik Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bombardıman esnasında bir top mermisinin seyir halinde bir araca isabet ettiğini ve bunun sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Buna ek olarak aynı saldırıda bir başka sivilin ise şarapnel parçaları sebebiyle yaralandığı ifade edildi.Vali Gladkov yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin ailesine ve dostlarına taziyelerini iletti.Vali Gladkov yine bombardıman esnasında bir top mermisinin özel bir konuta isabet ederek bir kadının yaralanmasına sebep olduğunu açıkladı.Gladkov açıklmasında şu sözlere yer verdi: Saldırı sonucunda Popovka, Maksimovka ve Berşakova köylerinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

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belgorod, vyaçeslav gladkov, bombardıman, bombardıman, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri