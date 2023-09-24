https://sputniknews.com.tr/20230924/spor-salonuna-4-kez-silahli-saldiri-duzenlendi-1075724311.html
Spor salonuna 4. kez silahlı saldırı düzenlendi
Spor salonuna 4. kez silahlı saldırı düzenlendi
Bağcılar'da temmuz ayında 3 kez silahlı saldırı düzenlenen spor salonuna yönelik dördüncü saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı ile müşterinin tedavisi sürüyor... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T13:27+0300
2023-09-24T13:27+0300
2023-09-24T13:27+0300
türkiye
saldırı
silahlı saldırı
spor salonu
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Alınan bilgiye göre, 22 Eylül'de Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki spor salonunun önüne motosikletle gelen siyah giyimli ve kasklı 2 şüpheli, uzun namlulu silahla ateş açtı.Saldırıda salonda çalışan Olbay Ç. bacağından, müşterilerden Emir T. ise topuğundan yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.C.Ö. ve H.T'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Bir ayda 3 kez silahlı saldırı yapılmışPolis ekiplerince yapılan araştırmada salonun ortaklarından biri ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle 8 Temmuz, 10 Temmuz ve 27 Temmuz'da olmak üzere aynı iş yerine 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği tespit edildi.Camları kırılan ve hasar meydana gelen spor salonuna yönelik saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230813/kiraathaneye-makineli-tufekle-saldiri-1i-polis-2-yarali--1074614559.html
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saldırı, silahlı saldırı, spor salonu
saldırı, silahlı saldırı, spor salonu
Spor salonuna 4. kez silahlı saldırı düzenlendi
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Bağcılar'da temmuz ayında 3 kez silahlı saldırı düzenlenen spor salonuna yönelik dördüncü saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı ile müşterinin tedavisi sürüyor, gözaltına alınan 2 motosikletli şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Eylül'de Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki spor salonunun önüne motosikletle gelen siyah giyimli ve kasklı 2 şüpheli, uzun namlulu silahla ateş açtı.
Saldırıda salonda çalışan Olbay Ç. bacağından, müşterilerden Emir T. ise topuğundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.C.Ö. ve H.T'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Bir ayda 3 kez silahlı saldırı yapılmış
Polis ekiplerince yapılan araştırmada salonun ortaklarından biri ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle 8 Temmuz, 10 Temmuz ve 27 Temmuz'da olmak üzere aynı iş yerine 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği tespit edildi.
Camları kırılan ve hasar meydana gelen spor salonuna yönelik saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.