https://sputniknews.com.tr/20230813/kiraathaneye-makineli-tufekle-saldiri-1i-polis-2-yarali--1074614559.html

Kıraathaneye makineli tüfekle saldırı: 1'i polis 2 yaralı

Kıraathaneye makineli tüfekle saldırı: 1'i polis 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde makinalı tüfekle bir kıraathaneye saldırı düzenlendi. Saldırıda olaya müdahaleye giden polis memuru ile bir kişi yaralandı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T23:40+0300

2023-08-13T23:40+0300

2023-08-13T23:40+0300

türkiye

kayseri

kıraathane

silahlı saldırı

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Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen polis memuru M.A.'ya çok sayıda polis kan vermek istedi. Şüpheli A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken firar eden M.T.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230813/cesmede-bir-eglence-mekanin-alinmayan-2-kisi-etrafa-rastgele-ates-acti-1074612232.html

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kayseri, kıraathane, silahlı saldırı