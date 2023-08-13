https://sputniknews.com.tr/20230813/cesmede-bir-eglence-mekanin-alinmayan-2-kisi-etrafa-rastgele-ates-acti-1074612232.html
Çeşme'de bir eğlence mekanına alınmayan 2 kişi etrafa rastgele ateş açtı
Çeşme'de bir eğlence mekanına alınmayan 2 kişi etrafa rastgele ateş açtı
İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmayan 2 şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda müşteri bekleyen bir taksi... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T19:19+0300
2023-08-13T19:19+0300
2023-08-13T19:23+0300
türkiye
çeşme
eğlence
kurşun
maganda kurşunu
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Çeşme'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şahıslar, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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çeşme, eğlence, kurşun, maganda kurşunu
çeşme, eğlence, kurşun, maganda kurşunu
Çeşme'de bir eğlence mekanına alınmayan 2 kişi etrafa rastgele ateş açtı
19:19 13.08.2023 (güncellendi: 19:23 13.08.2023) Abone ol
İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmayan 2 şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda müşteri bekleyen bir taksi şoförü yaralandı.
Çeşme'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şahıslar, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti.
Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından araçla kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmaların sürdüğü belirtildi.