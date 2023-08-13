https://sputniknews.com.tr/20230813/cesmede-bir-eglence-mekanin-alinmayan-2-kisi-etrafa-rastgele-ates-acti-1074612232.html

Çeşme'de bir eğlence mekanına alınmayan 2 kişi etrafa rastgele ateş açtı

Çeşme'de bir eğlence mekanına alınmayan 2 kişi etrafa rastgele ateş açtı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmayan 2 şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda müşteri bekleyen bir taksi... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T19:19+0300

2023-08-13T19:19+0300

2023-08-13T19:23+0300

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çeşme

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Çeşme'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şahıslar, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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çeşme, eğlence, kurşun, maganda kurşunu