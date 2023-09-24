https://sputniknews.com.tr/20230924/rus-hava-kuvvetlerinden-donetskteki-ukrayna-komuta-ve-gozlem-noktalarina-saldiri-1075721693.html
Rus Hava Kuvvetleri'nden Donetsk’teki Ukrayna komuta ve gözlem noktalarına saldırı
Rus Hava Kuvvetleri'nden Donetsk’teki Ukrayna komuta ve gözlem noktalarına saldırı
Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Merkez (Tsentr) Askeri Grubu Sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T12:12+0300
2023-09-24T12:12+0300
2023-09-24T12:12+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
rusya hava uzay kuvvetleri
ukrayna krizi
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Savçuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı bombardıman uçaklarının Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Serebryanka bölgesinde konuşlandırdığı komuta ve gözlem noktalarına dört saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.Merkez grubu birliklerinin aynı zamanda Krasnıy Liman yönünde Ukrayna birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları püskürttüğünü söyleyen Savçuk, açıklamasında, “Torsky ve Serebryansky bölgelerine bağlı ormanlık alanda Merkez kuvvetler grubunun birimlerinin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla koordineli eylemleri, Ukrayna ordusuna bağlı 63. mekanize piyade tugayının gerçekleştirdiği beş saldırıyı etkisiz hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-degerlendirme-1075705239.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, rusya hava uzay kuvvetleri, ukrayna krizi
Rus Hava Kuvvetleri'nden Donetsk’teki Ukrayna komuta ve gözlem noktalarına saldırı
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Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Merkez (Tsentr) Askeri Grubu Sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) yakınlarındaki komuta ve gözlem noktalarına dört saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Savçuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı bombardıman uçaklarının Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Serebryanka bölgesinde konuşlandırdığı komuta ve gözlem noktalarına dört saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Merkez grubu birliklerinin aynı zamanda Krasnıy Liman yönünde Ukrayna birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları püskürttüğünü söyleyen Savçuk, açıklamasında, “Torsky ve Serebryansky bölgelerine bağlı ormanlık alanda Merkez kuvvetler grubunun birimlerinin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla koordineli eylemleri, Ukrayna ordusuna bağlı 63. mekanize piyade tugayının gerçekleştirdiği beş saldırıyı etkisiz hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.