https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-degerlendirme-1075705239.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık değerlendirme
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık değerlendirme
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya karşı yapılan özel operasyona ilişkin haftalık değerlendirme yapıldı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T14:44+0300
2023-09-23T14:44+0300
2023-09-23T14:44+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
donetsk
herson
kırım
su-24
mig-29
su-25
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Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 257 İHA’yı imha etti. Yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı savunma sistemlerinin 257 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtilirken 46 adet HIMARS, 9 adet Storm Shadow füzesi, 2 adet JDAM ve 3 adet HARM ele geçirildiği açıklandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir hafta içerisinde Donetsk ve Güney Donetsk yönünde 2 bin 400 askerini kaybettiSon bir hafta içerisinde Ukrayna'nın verdiği kayıpları da açıklayan Savunma Bakanlığı, "Donetsk ve Güney Donetsk istikametlerinde bir hafta boyunca Ukrayna birlikleri yaklaşık 2.400 kişi kaybetmiş, kayıplar nedeniyle 38. Deniz Tugayı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 110. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı birlikler muharebe kabiliyetini yeniden tesis etmek üzere geri bölgelere çekilmiştir" bilgisini paylaştı.Rus kuvvetleri son bir hafta içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tesislerine 12 saldırı düzenlediBakanlığın yaptığı açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerinin hafta boyunca Ukrayna'ya ait askeri tesislere 12 saldırı düzenlendiğini ve Ukrayna birliklerinin ikmal ve savaş kabiliyetlerine önemli ölçüde zarar verildiği vurgulandı. Yapılan açıklama ise şöyle oldu: Saldırıların Herson ve Zaporijye istikametlerinde faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik sistemine önemli ölçüde zarar verdiği belirtildi.Kiev, son bir hafta içerisinde Herson istikametinde 440 askerini kaybettiSavunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Herson istikametinde son bir haftada 440 askerini kaybettiğini kaydetti.Bu ek olarak çatışmalarda 9 zırhlı muharebe aracının, 35 aracın ve 11 sahra topçusunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca 8 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri de bastırıldığı ifade edildi.Kiev bir hafta içerisinde Kupyansk yönünde 215'ten fazla askerini kaybettiBakanlık açıklamasının devamında , Rus birliklerinin hafta boyunca Kupyansk yönünde 215'ten fazla Ukrayna askerini, 6 zırhlı aracı ve 1 adet M1097 Avenger adlı uçaksavar füze sistemini imha ettiğini açıkladı.Yapılan resmi açıklamada, "Bu doğrultuda 215'ten fazla Ukrayna askeri, altı zırhlı savaş aracı, 18 araç, 24 sahra topçusu ve bir ABD yapımı M1097 Avenger uçaksavar füze sistemi imha edildi" denildi.Rus Silahlı Kuvvetleri bir hafta içerisinde Krasnıy Liman bölgesinde 15 Ukrayna saldırısını püskürttüSavunma Bakanlığı'nın belirttiğine göre Rus ordusunun, son bir haftada Krasnıy Liman yönünde 15 Ukrayna saldırısını püskürttüğünün altı çizildi.Buna ek olarak Ukrayna'nın 15 zırhlı araç ve 8 top kaybettiğini belirtildi.Hava savunma sistemleri Kırım'da bir hafta içinde 5 Neptün füzesi ve 37 insansız hava aracı imha ettiAçıklamalarında Rus ordusunun Kırım'daki faaliyetlerine yer veren Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 5 Neptun gemi savar seyir füzesini ve 37 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hafta boyunca düşman, Kırım yarımadasındaki tesisleri seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurmaya çalıştı. Saldırıların püskürtülmesi sırasında Rus hava savunma güçleri beş seyir füzesileri, Neptun gemi savar füzesi ve 37 saldırı dronunu imha etti."Rus Hava Kuvvetleri bir hafta içinde 4 Ukrayna uçağını imha ettiRusya Savunma Bakanlığı basın servisinden bugün yapılan açıklamaya göre, hava muharebelerinde Rus Hava Kuvvetleri savaş uçakları ve hava savunma unsurları hafta boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 1 adet Su-24m, 1 adet Mig-29 ve ait 2 adet Su-25 saldırı uçağını imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-6-saldirisi-puskurtuldu-1075690090.html
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rusya savunma bakanlığı, donetsk, herson, kırım, su-24, mig-29, su-25
rusya savunma bakanlığı, donetsk, herson, kırım, su-24, mig-29, su-25
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık değerlendirme
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya karşı yapılan özel operasyona ilişkin haftalık değerlendirme yapıldı.
Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 257 İHA’yı imha etti.
Yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı savunma sistemlerinin 257 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtilirken 46 adet HIMARS, 9 adet Storm Shadow füzesi, 2 adet JDAM ve 3 adet HARM ele geçirildiği açıklandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir hafta içerisinde Donetsk ve Güney Donetsk yönünde 2 bin 400 askerini kaybetti
Son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın verdiği kayıpları da açıklayan Savunma Bakanlığı, "Donetsk ve Güney Donetsk istikametlerinde bir hafta boyunca Ukrayna birlikleri yaklaşık 2.400 kişi kaybetmiş, kayıplar nedeniyle 38. Deniz Tugayı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 110. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı birlikler muharebe kabiliyetini yeniden tesis etmek üzere geri bölgelere çekilmiştir" bilgisini paylaştı.
Rus kuvvetleri son bir hafta içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tesislerine 12 saldırı düzenledi
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerinin hafta boyunca Ukrayna'ya ait askeri tesislere 12 saldırı düzenlendiğini ve Ukrayna birliklerinin ikmal ve savaş kabiliyetlerine önemli ölçüde zarar verildiği vurgulandı.
Yapılan açıklama ise şöyle oldu:
"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 17-23 Eylül 2023 tarihleri arasında, uçak ve zırhlı araçların tamir edildiği tesislere, petrol depolarına, mühimmat, hassas silah ve yabancı yapım silahların depolandığı yerlere, Ukraynalı sabotajcıların keşif ve eğitim merkezlerine ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı yerlere karadan ve havadan uzun menzilli hassas silahlarla ve insansız hava araçlarıyla 12 saldırı gerçekleştirmiştir.”
Saldırıların Herson ve Zaporijye istikametlerinde faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik sistemine önemli ölçüde zarar verdiği belirtildi.
Kiev, son bir hafta içerisinde Herson istikametinde 440 askerini kaybetti
Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Herson istikametinde son bir haftada 440 askerini kaybettiğini kaydetti.
Bu ek olarak çatışmalarda 9 zırhlı muharebe aracının, 35 aracın ve 11 sahra topçusunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca 8 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri de bastırıldığı ifade edildi.
Kiev bir hafta içerisinde Kupyansk yönünde 215'ten fazla askerini kaybetti
Bakanlık açıklamasının devamında , Rus birliklerinin hafta boyunca Kupyansk yönünde 215'ten fazla Ukrayna askerini, 6 zırhlı aracı ve 1 adet M1097 Avenger adlı uçaksavar füze sistemini imha ettiğini açıkladı.
Yapılan resmi açıklamada, "Bu doğrultuda 215'ten fazla Ukrayna askeri, altı zırhlı savaş aracı, 18 araç, 24 sahra topçusu ve bir ABD yapımı M1097 Avenger uçaksavar füze sistemi imha edildi" denildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri bir hafta içerisinde Krasnıy Liman bölgesinde 15 Ukrayna saldırısını püskürttü
Savunma Bakanlığı'nın belirttiğine göre Rus ordusunun, son bir haftada Krasnıy Liman yönünde 15 Ukrayna saldırısını püskürttüğünün altı çizildi.
Buna ek olarak Ukrayna'nın 15 zırhlı araç ve 8 top kaybettiğini belirtildi.
Hava savunma sistemleri Kırım'da bir hafta içinde 5 Neptün füzesi ve 37 insansız hava aracı imha etti
Açıklamalarında Rus ordusunun Kırım'daki faaliyetlerine yer veren Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 5 Neptun gemi savar seyir füzesini ve 37 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hafta boyunca düşman, Kırım yarımadasındaki tesisleri seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurmaya çalıştı. Saldırıların püskürtülmesi sırasında Rus hava savunma güçleri beş seyir füzesileri, Neptun gemi savar füzesi ve 37 saldırı dronunu imha etti."
Rus Hava Kuvvetleri bir hafta içinde 4 Ukrayna uçağını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı basın servisinden bugün yapılan açıklamaya göre, hava muharebelerinde Rus Hava Kuvvetleri savaş uçakları ve hava savunma unsurları hafta boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 1 adet Su-24m, 1 adet Mig-29 ve ait 2 adet Su-25 saldırı uçağını imha etti.