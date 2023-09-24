https://sputniknews.com.tr/20230924/istanbul-valiliginden-kuveytli-bir-kisiye-saldiri-paylasimina-iliskin-aciklama-1075732233.html

İstanbul Valiliği'nden 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama

Sosyal medyada yapılan 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına dair İstanbul Valiliği'nden "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın, iki ay önce Beyoğlu... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T19:24+0300

2023-09-24T19:24+0300

2023-09-24T19:24+0300

türkiye

kuveyt

istanbul valiliği

sosyal medya

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İstanbul Valiliği, 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin, olayın iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında yaşandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır" denildi.

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