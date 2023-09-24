https://sputniknews.com.tr/20230924/istanbul-valiliginden-kuveytli-bir-kisiye-saldiri-paylasimina-iliskin-aciklama-1075732233.html
İstanbul Valiliği'nden 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama
Sosyal medyada yapılan 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına dair İstanbul Valiliği'nden "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın, iki ay önce Beyoğlu... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T19:24+0300
2023-09-24T19:24+0300
2023-09-24T19:24+0300
türkiye
kuveyt
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İstanbul Valiliği, 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin, olayın iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında yaşandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html
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kuveyt, istanbul valiliği, sosyal medya
İstanbul Valiliği'nden 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama
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Sosyal medyada yapılan 'Kuveytli bir kişiye saldırı' paylaşımına dair İstanbul Valiliği'nden "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın, iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.
İstanbul Valiliği, 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin, olayın iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında yaşandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır" denildi.