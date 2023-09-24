https://sputniknews.com.tr/20230924/ispanyadaki-boga-kosusunda-1-olu-1-yarali--1075735425.html
İspanya’daki boğa koşusunda 1 ölü, 1 yaralı
İspanya’daki boğa koşusunda 1 ölü, 1 yaralı
İspanya'nın Valencia bölgesindeki boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T23:57+0300
2023-09-24T23:57+0300
2023-09-25T00:14+0300
ispanya
boğa
dünya
koşu
avrupa
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İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde yer alan Pobla de Farnals adlı kasabada düzenlenen boğa koşusu etkinliğinde bir boğanın boynuz darbelerine maruz kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin vücudunun 4 ayrı yerine aldığı darbeler nedeniyle akciğer ve karaciğerinden yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Pobla de Farnals kasabası yerel meclisi yaşanan olay sebebiyle, kasabadaki boğa koşusu ve diğer tüm etkinliklerin askıya alınması yönünde karar aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230731/bogalar-seyircilerin-arasina-daldi-1074188106.html
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ispanya, boğa, koşu, avrupa
ispanya, boğa, koşu, avrupa
İspanya’daki boğa koşusunda 1 ölü, 1 yaralı
23:57 24.09.2023 (güncellendi: 00:14 25.09.2023) Abone ol
İspanya'nın Valencia bölgesindeki boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde yer alan Pobla de Farnals adlı kasabada düzenlenen boğa koşusu etkinliğinde bir boğanın boynuz darbelerine maruz kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin vücudunun 4 ayrı yerine aldığı darbeler nedeniyle akciğer ve karaciğerinden yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Pobla de Farnals kasabası yerel meclisi yaşanan olay sebebiyle, kasabadaki boğa koşusu ve diğer tüm etkinliklerin askıya alınması yönünde karar aldı.