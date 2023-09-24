https://sputniknews.com.tr/20230924/ispanyadaki-boga-kosusunda-1-olu-1-yarali--1075735425.html

İspanya’daki boğa koşusunda 1 ölü, 1 yaralı

İspanya’daki boğa koşusunda 1 ölü, 1 yaralı

İspanya'nın Valencia bölgesindeki boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T23:57+0300

2023-09-24T23:57+0300

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ispanya

boğa

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koşu

avrupa

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İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde yer alan Pobla de Farnals adlı kasabada düzenlenen boğa koşusu etkinliğinde bir boğanın boynuz darbelerine maruz kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin vücudunun 4 ayrı yerine aldığı darbeler nedeniyle akciğer ve karaciğerinden yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Pobla de Farnals kasabası yerel meclisi yaşanan olay sebebiyle, kasabadaki boğa koşusu ve diğer tüm etkinliklerin askıya alınması yönünde karar aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230731/bogalar-seyircilerin-arasina-daldi-1074188106.html

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