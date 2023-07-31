https://sputniknews.com.tr/20230731/bogalar-seyircilerin-arasina-daldi-1074188106.html
Boğalar seyircilerin arasına daldı
Boğalar seyircilerin arasına daldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 6. Karagöl Yayla Şenlikleri bünyesinde yapılan boğa güreşlerinde seyirciler korku dolu anlar yaşadı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T11:06+0300
2023-07-31T11:06+0300
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türkiye
video
boğa
boğa güreşi
antalya
kumluca
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Boğa güreşlerinde birbirlerini kovalayarak güreş alanı dışına kadar gelen boğalar, demir telleri kırıp seyircilerin arasına daldı.Korku dolu anların yaşandığı olayda kimse yaralanmazken, boğalar sahipleri tarafından yakalanıp sakinleştirildi.Şenliklerin son bölümünde Rize, Artvin, Aydın, Muğla, Denizli ve İzmir'den getirilen 42 boğa güreşti.Rakiplerinden kaçan bazı boğalar, güreş alanını çevreleyen tel örgülerin dışına çıktı.Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerin sonunda, boğa sahiplerine kupa ve madalya verildi.
türkiye
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Boğalar seyircilerin arasına daldı
Boğalar seyircilerin arasına daldı
2023-07-31T11:06+0300
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video, boğa, boğa güreşi, antalya, kumluca, видео
video, boğa, boğa güreşi, antalya, kumluca, видео
Boğalar seyircilerin arasına daldı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 6. Karagöl Yayla Şenlikleri bünyesinde yapılan boğa güreşlerinde seyirciler korku dolu anlar yaşadı.
Boğa güreşlerinde birbirlerini kovalayarak güreş alanı dışına kadar gelen boğalar, demir telleri kırıp seyircilerin arasına daldı.
Korku dolu anların yaşandığı olayda kimse yaralanmazken, boğalar sahipleri tarafından yakalanıp sakinleştirildi.
Şenliklerin son bölümünde Rize, Artvin, Aydın, Muğla, Denizli ve İzmir'den getirilen 42 boğa güreşti.
Rakiplerinden kaçan bazı boğalar, güreş alanını çevreleyen tel örgülerin dışına çıktı.
Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerin sonunda, boğa sahiplerine kupa ve madalya verildi.