https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiliz-medyasi-zelenskiyin-tavirlari-kievi-destekten-mahrum-birakabilir-1075726993.html

İngiliz medyası: Zelenskiy'in tavırları, Kiev'i destekten mahrum bırakabilir

İngiliz medyası: Zelenskiy'in tavırları, Kiev'i destekten mahrum bırakabilir

İngiltere’de haftalık yayınlanan The Spectator dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in davranışlarının Kiev’i Batı tarafından verilen destekten... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T21:01+0300

2023-09-24T21:01+0300

2023-09-24T21:01+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ingiltere

the spectator

ukrayna krizi

polonya

birleşmiş milletler (bm)

avrupa

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Haberinin başlığını “Zelenskiy'in başı ciddi dertte" diye atan İngiliz The Spectator dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı’nın Rusya ile olan çatışmada destek sağlayan Batı’ya gerçekte Moskova ile mücadele eden Kiev'in yardım ettiği fikrini sunmaya çalıştığını vurgularken, bu nedenle Zelenskiy’in Batılı ülkelerin onu kayıtsız desteklemeleri gerektiğine inandığını aktardı.Yazıda, Zelenskiy’in bunu Ukraynalıların ülkelerini Batı yardımları pahasına geçimini zar zor sağlayan fakir ve dilenci bir ülke olarak değil, gururlu ve sarsılmaz bir ulus olarak görmeleri için yaptığının altı çizilirken, “Bu yaklaşım, Batılı ülkelerin bu tür davranışlara artık tolerans göstermemesi nedeniyle Kiev'in daha fazla desteklenmesine yönelik bir tehdit oluşturuyor” ifadeleri kullanıldı.Son zamanlarda gerilen Polonya-Ukrayna ilişkileri, Varşova'nın Ukrayna'dan gelen tahıl tedarikine uyguladığı ambargo nedeniyle önemli ölçüde daha karmaşık hale gelirken, hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Avrupa'daki bazı dostlarının Ukrayna tahılını almayı reddettiğini, dolayısıyla Rusya ile 'birlikte hareket ettiklerini' söylemişti.İki ülke arasında gerilim yaratan bu sözlerin ardından Ukrayna Büyükelçisi Vasiliy Zvarych, Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/alman-uzman-zelenskiy-abdden-en-fazla-6-ay-daha-yardim-alabilir-1075705696.html

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vladimir zelenskiy, ingiltere, the spectator, ukrayna krizi, polonya, birleşmiş milletler (bm), avrupa