https://sputniknews.com.tr/20230923/alman-uzman-zelenskiy-abdden-en-fazla-6-ay-daha-yardim-alabilir-1075705696.html
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
Alman siyaset bilimci Prof. Andreas Heinemann-Gruder, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğinin 6 ay sonra sona ereceğini öne sürdü. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T15:49+0300
2023-09-23T15:49+0300
2023-09-23T15:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
barış
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna krizi
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Bonn Üniversitesinde öğretim üyesi olan siyaset bilimci Prof. Andreas Heinemann-Gruder, Phoenix televizyonuna demecinde Ukrayna'nın ABD'den aldığı mali ve askeri yardımın bir süre sonra duracağını söyledi.Heinemann-Gruder, "Zelenskiy'in ABD'nin önceki desteğini alabileceği süre sınırlı. Muhtemelen silah teslimatlarının aynı tempoda devam etmesi en fazla 6 ay sürecek” dedi.Kiev'e verilen aktif desteğin ABD seçimleri öncesinde sona erebileceğini belirten uzman, ABD’nin yardımı kesmesi durumunda diğer Batılı ülkelerin de aynı yolu izleyeceklerini vurguladı.Profesör ayrıca, barış ve müzakere çağrılarının giderek daha sık duyulacağını da sözlerine ekledi.Daha önce ABD ziyareti sırasında 24 milyar dolarlık yardım sözü almayı bekleyen Vladimir Zelenskiy’in 70 kat daha az, yani toplam 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi sözü aldığı bildirilmişti.Ayrıca, silah tedariği taleplerini ve yetersiz yardım suçlamalarını dinlemeye istekli olan dinleyici kitlesinin de azaldığına dikkat çekilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/abd-basini-abdnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-belirsizligini-koruyor-1075685036.html
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ukrayna, abd, barış, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi
ukrayna, abd, barış, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
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Alman siyaset bilimci Prof. Andreas Heinemann-Gruder, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğinin 6 ay sonra sona ereceğini öne sürdü.
Bonn Üniversitesinde öğretim üyesi olan siyaset bilimci Prof. Andreas Heinemann-Gruder, Phoenix televizyonuna demecinde Ukrayna'nın ABD'den aldığı mali ve askeri yardımın bir süre sonra duracağını söyledi.
Heinemann-Gruder, "Zelenskiy'in ABD'nin önceki desteğini alabileceği süre sınırlı. Muhtemelen silah teslimatlarının aynı tempoda devam etmesi en fazla 6 ay sürecek” dedi.
Kiev'e verilen aktif desteğin ABD seçimleri öncesinde sona erebileceğini belirten uzman, ABD’nin yardımı kesmesi durumunda diğer Batılı ülkelerin de aynı yolu izleyeceklerini vurguladı.
Profesör ayrıca, barış ve müzakere çağrılarının giderek daha sık duyulacağını da sözlerine ekledi.
Daha önce ABD ziyareti sırasında 24 milyar dolarlık yardım sözü almayı bekleyen Vladimir Zelenskiy’in 70 kat daha az, yani toplam 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi sözü aldığı bildirilmişti.
Ayrıca, silah tedariği taleplerini ve yetersiz yardım suçlamalarını dinlemeye istekli olan dinleyici kitlesinin de azaldığına dikkat çekilmişti.