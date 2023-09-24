https://sputniknews.com.tr/20230924/ilber-ortaylidan-ebrar-karakurt-yorumu-onlarin-islerine-gelmiyor-1075720152.html

İlber Ortaylı'dan 'Ebrar Karakurt' yorumu: 'Onların işlerine gelmiyor'

İlber Ortaylı'dan 'Ebrar Karakurt' yorumu: 'Onların işlerine gelmiyor'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu bir programda Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve başarılı oyuncu Ebrar Karakurt hakkında... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T09:18+0300

2023-09-24T09:18+0300

2023-09-24T09:18+0300

yaşam

filenin sultanları

ebrar karakurt

ilber ortaylı

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Filenin Sultanları, Avrupa'da ulaşılan şampiyonluğun ardından olimpiyat biletini de 6'da 6 yaparak almıştı.Filenin Sultanları'nın aldığı galibiyetleri değerlendiren Ortaylı şunları söyledi:İlber Ortaylı ayrıca, milli sporcu Ebrar Karakurt'un hedef alındığı tartışmalara da değindi. Karakurt’un 'padişahı kastetmediğini söylemesine rağmen onu linç etmek isteyenler olduğunu' belirten Ortaylı, “Onların işine gelmiyor, öyle olmasını istiyor ki hedef etsin” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/filenin-sultanlari-olimpiyat-vizesini-aldi-6da-6-yapti-1075706708.html

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filenin sultanları, ebrar karakurt, ilber ortaylı