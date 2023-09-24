https://sputniknews.com.tr/20230924/ilber-ortaylidan-ebrar-karakurt-yorumu-onlarin-islerine-gelmiyor-1075720152.html
İlber Ortaylı'dan 'Ebrar Karakurt' yorumu: 'Onların işlerine gelmiyor'
İlber Ortaylı'dan 'Ebrar Karakurt' yorumu: 'Onların işlerine gelmiyor'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu bir programda Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve başarılı oyuncu Ebrar Karakurt hakkında... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T09:18+0300
2023-09-24T09:18+0300
2023-09-24T09:18+0300
yaşam
filenin sultanları
ebrar karakurt
ilber ortaylı
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Filenin Sultanları, Avrupa'da ulaşılan şampiyonluğun ardından olimpiyat biletini de 6'da 6 yaparak almıştı.Filenin Sultanları'nın aldığı galibiyetleri değerlendiren Ortaylı şunları söyledi:İlber Ortaylı ayrıca, milli sporcu Ebrar Karakurt'un hedef alındığı tartışmalara da değindi. Karakurt’un 'padişahı kastetmediğini söylemesine rağmen onu linç etmek isteyenler olduğunu' belirten Ortaylı, “Onların işine gelmiyor, öyle olmasını istiyor ki hedef etsin” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/filenin-sultanlari-olimpiyat-vizesini-aldi-6da-6-yapti-1075706708.html
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filenin sultanları, ebrar karakurt, ilber ortaylı
filenin sultanları, ebrar karakurt, ilber ortaylı
İlber Ortaylı'dan 'Ebrar Karakurt' yorumu: 'Onların işlerine gelmiyor'
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu bir programda Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve başarılı oyuncu Ebrar Karakurt hakkında açıklamalarda bulundu.
Filenin Sultanları, Avrupa'da ulaşılan şampiyonluğun ardından olimpiyat biletini de 6'da 6 yaparak almıştı.
Filenin Sultanları'nın aldığı galibiyetleri değerlendiren Ortaylı şunları söyledi:
“Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz? Mesela bir geçit töreni yapın. Alkışlayın. Nasıl ki eski Roma’da kuzeyden, çölden gelen lejyonları alkışlıyordu millet toplanıp, çiçekler atıyordu, taçlarla kuşatıyorlardı kafalarını, siz de yapın, konuşmakla olur mu?”
İlber Ortaylı ayrıca, milli sporcu Ebrar Karakurt'un hedef alındığı tartışmalara da değindi. Karakurt’un 'padişahı kastetmediğini söylemesine rağmen onu linç etmek isteyenler olduğunu' belirten Ortaylı, “Onların işine gelmiyor, öyle olmasını istiyor ki hedef etsin” ifadelerini kullandı.