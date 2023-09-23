https://sputniknews.com.tr/20230923/filenin-sultanlari-olimpiyat-vizesini-aldi-6da-6-yapti-1075706708.html
Filenin Sultanları olimpiyat 'vizesini' aldı: 6'da 6 yaptı
Filenin Sultanları olimpiyat 'vizesini' aldı: 6'da 6 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanarak olimpiyat kotası almayı garantiledi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T15:23+0300
2023-09-23T15:23+0300
2023-09-23T15:54+0300
spor
filenin sultanları
2024 paris olimpiyatları
olimpiyat oyunları
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.Mücadelenin ilk setini kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha sonra oynanan 3 seti de kazanarak maçı 3-1 kazandı.Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım ayrıca, üst üste 21. maçından galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekipte Vargas, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunun son maçında yarın TSİ 10:00'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230922/filenin-sultanlari-5te-5-yapti-1075676721.html
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filenin sultanları, 2024 paris olimpiyatları, olimpiyat oyunları
filenin sultanları, 2024 paris olimpiyatları, olimpiyat oyunları
Filenin Sultanları olimpiyat 'vizesini' aldı: 6'da 6 yaptı
15:23 23.09.2023 (güncellendi: 15:54 23.09.2023) Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanarak olimpiyat kotası almayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.
Mücadelenin ilk setini kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha sonra oynanan 3 seti de kazanarak maçı 3-1 kazandı.
Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım ayrıca, üst üste 21. maçından galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekipte Vargas, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunun son maçında yarın TSİ 10:00'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.