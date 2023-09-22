https://sputniknews.com.tr/20230922/filenin-sultanlari-5te-5-yapti-1075676721.html
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T11:35+0300
2023-09-22T11:35+0300
2023-09-22T11:35+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
filenin sultanları
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
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Ayrıntılar geliyor
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.