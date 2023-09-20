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Olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları'ndan 4'te 4
Olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları'ndan 4'te 4
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 4. maçında Arjantin'i 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
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spor
filenin sultanları
arjantin
tokyo olimpiyat oyunları
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Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçını da kazandı.Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan milli takım, setlerde 1-0 öne geçti.Mücadelenin ikinci setini 22-25 kaybeden Filenin Sultanları, üçüncü set 25-15 kazanarak yeniden öne geçti.Maçın dördüncü setinde ise rakibini 25-15 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 3-1 kazanarak olimpiyat elemelerinde 4'te 4 yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/filenin-sultanlari-olimpiyat-elemelerinde-3te-3-yapti-1075585910.html
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filenin sultanları, arjantin, tokyo olimpiyat oyunları
filenin sultanları, arjantin, tokyo olimpiyat oyunları

Olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları'ndan 4'te 4

08:59 20.09.2023 (güncellendi: 09:10 20.09.2023)
© İHAFilenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© İHA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 4. maçında Arjantin'i 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçını da kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan milli takım, setlerde 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ikinci setini 22-25 kaybeden Filenin Sultanları, üçüncü set 25-15 kazanarak yeniden öne geçti.
Maçın dördüncü setinde ise rakibini 25-15 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 3-1 kazanarak olimpiyat elemelerinde 4'te 4 yaptı.
Filenin Sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde 3'te 3 yaptı
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