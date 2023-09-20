https://sputniknews.com.tr/20230920/olimpiyat-elemelerinde-filenin-sultanlarindan-4te-4-1075614212.html

Olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları'ndan 4'te 4

Olimpiyat elemelerinde Filenin Sultanları'ndan 4'te 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 4. maçında Arjantin'i 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T08:59+0300

2023-09-20T08:59+0300

2023-09-20T09:10+0300

spor

filenin sultanları

arjantin

tokyo olimpiyat oyunları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075532127_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_6ec9e0c71943145cccd62d4f5dc9c9a3.jpg

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçını da kazandı.Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan milli takım, setlerde 1-0 öne geçti.Mücadelenin ikinci setini 22-25 kaybeden Filenin Sultanları, üçüncü set 25-15 kazanarak yeniden öne geçti.Maçın dördüncü setinde ise rakibini 25-15 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 3-1 kazanarak olimpiyat elemelerinde 4'te 4 yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/filenin-sultanlari-olimpiyat-elemelerinde-3te-3-yapti-1075585910.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filenin sultanları, arjantin, tokyo olimpiyat oyunları