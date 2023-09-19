https://sputniknews.com.tr/20230919/filenin-sultanlari-olimpiyat-elemelerinde-3te-3-yapti-1075585910.html

Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 3. maçında Peru'yu 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla elemelerde 3'te 3 yaptı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

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spor

filenin sultanları

peru

milli takım

olimpiyatlar

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Filenin Sultanları Peru'yla karşılaştı. Milli takım ilk seti 25-18 önde bitirdi.Mücadelenin ikinci setinde rakibine 27-25 mağlup olan Filenin Sultanları, üçüncü seti 25-17 kazanarak setlerde yeniden öne geçti.Dördüncü seti ise 29-27 kazanan milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

https://sputniknews.com.tr/20230917/filenin-sultanlari-olimpiyat-elemelerinde-2de-2-yapti-1075532283.html

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