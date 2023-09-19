https://sputniknews.com.tr/20230919/filenin-sultanlari-olimpiyat-elemelerinde-3te-3-yapti-1075585910.html
Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde 3'te 3 yaptı
Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 3. maçında Peru'yu 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla elemelerde 3'te 3 yaptı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T09:06+0300
2023-09-19T09:06+0300
2023-09-19T09:19+0300
spor
filenin sultanları
peru
milli takım
olimpiyatlar
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Filenin Sultanları Peru'yla karşılaştı. Milli takım ilk seti 25-18 önde bitirdi.Mücadelenin ikinci setinde rakibine 27-25 mağlup olan Filenin Sultanları, üçüncü seti 25-17 kazanarak setlerde yeniden öne geçti.Dördüncü seti ise 29-27 kazanan milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
https://sputniknews.com.tr/20230917/filenin-sultanlari-olimpiyat-elemelerinde-2de-2-yapti-1075532283.html
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filenin sultanları, peru, milli takım, olimpiyatlar
filenin sultanları, peru, milli takım, olimpiyatlar
Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde 3'te 3 yaptı
09:06 19.09.2023 (güncellendi: 09:19 19.09.2023) Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 3. maçında Peru'yu 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla elemelerde 3'te 3 yaptı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Filenin Sultanları Peru'yla karşılaştı. Milli takım ilk seti 25-18 önde bitirdi.
Mücadelenin ikinci setinde rakibine 27-25 mağlup olan Filenin Sultanları, üçüncü seti 25-17 kazanarak setlerde yeniden öne geçti.
Dördüncü seti ise 29-27 kazanan milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.
Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.