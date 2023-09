Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: ‘Anne-babandan kurtulacağız' demiş

"Kızım 1’inci sınıftayken öğretmeni öfke kontrolü için psikoloğa götürmemizi tavsiye etti. Biraz araştırınca Salih Zoroğlu’nu bulduk. İlk seanstan 6 ay sonra bir daha gittik. Kızım 4’üncü sınıfı İstanbul’da bitirdi ve biz taşındık.Küçük şehirde daha rahat edeceğini düşündük, öyle olmadı. İşler daha da zorlaştı. Yeni sınıfına, arkadaşlarına adapte olamadı. 8’inci sınıftayken okulda ciddi bir öfke patlaması yaşadı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Diğer çocuklar tarafından dışlanınca kızım bir daha toparlayamadı. Ben de 4 sene sonra tekrar doktoru aradım. Pandemiye denk geldiğimiz için seanslar çevrimiçi gerçekleşti. Kızımdan odada yalnız olmasını istiyordu ama ben bir gün konuştuklarını duydum. Kızıma “Abin özel bölgelerine dokunuyor mu”, “Abinin özel bölgelerini gördün mü” gibi sorular soruyordu. Kızım da hepsine “Hayır” diye yanıt verdi. Ama sonrasında da “Senin abin pislik, o kötü ve şerefsiz, kurtulman lazım ondan” diye kızımı doldurmaya başladı. Lise 1’e başladığında durumu kötüleşti ve ben yine doktoru aradım. Öyle zor bir durum ki o olayların içinde çok sağlıklı düşünemiyorsunuz ve yılana sarılıyorsunuz. Adam neticede saygın bir profesör. Yine İstanbul’a gittik. Kızımda çoklu kişilik bozukluğu olduğunu (ÇKB) ve her şeyin bu sebepten yaşandığını söyledi. Burnundan bir sprey sıktı, çocuk kendinden geçti. Meğer o ketaminmiş. Bize bu spreyi verdi. Kullandıkça çocuk delirdi, şizofreni hastaları gibi davranıyordu. Adam telefon görüşmemizde bana “Spreyi kullandıktan sonra durumu nasıl oldu” diye sordu. “Garip oldu, iyi değil” dediğimde “Güzel kafa yapar” diye cevap verdi. Adamın her hali tuhaftı zaten. Bir gün evde makasla bana saldırdı kızım, “Sen tacizcisin, ölmeyi hak ediyorsun” diye bağırdı. Baş edemeyince polis çağırmak zorunda kaldık. Sonra öğrendim ki seanslarında kızıma ketamini iğne olarak yapmış. Kızım da bizi suçlar olmuştu. İlaçları, her şeyi kestim, Merve’yi de bir daha o doktora götürmeme kararı aldım. Merve biraz sakinlediğinde anlatabildi. Seanslarda iğneyi yaptıktan sonra çocuğa “Baban sana tecavüz etti Merve, anlat bana” diye zorluyormuş. Kızım “Olmadı öyle bir şey” dediğinde “Senin içinde 40 küsur tane insan var. Sana değil, onlardan birine yaptı bu kötülüğü” diye ısrar ediyormuş. Kızıma “Anne-babandan kurtulacağız, az kaldı. Onların malı sana kalacak. Sen benimle kalacaksın, ben seni koruyacağım” diyormuş. Çocuğu bize düşman etti. Ben dünyanın en kötü annesiyim, babası ve abisi tecavüzcü... Bu kız gidip “Annem, babam, abim bana bunu yaptı” dese biz ne yapardık? Kendimizi geçtim, gencecik oğlumun da hayatını bitireceklerdi."