Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: ‘Anne-babandan kurtulacağız' demiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
07:14
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
08:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
09:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
09:31
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
09:46
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
10:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
11:15
1 dk
SESLİ HABER
‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
11:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: 'Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok'
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
12:32
1 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
16:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
16:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
17:16
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM'de konuşma yapıyor
19:08
30 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
09:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
09:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
10:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
10:30
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
10:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
11:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
11:32
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
11:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
12:12
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
12:40
1 dk
SESLİ HABER
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
18:12
2 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
20:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
20:47
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
21:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
22:13
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
22:44
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
23:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
23:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
23:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
23:44
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230924/cocuklara-uyusturucu-verip-ailelerini-oldurmelerini-istemisti-anne-babandan-kurtulacagiz-demis-1075720973.html
Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: ‘Anne-babandan kurtulacağız' demiş
Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: ‘Anne-babandan kurtulacağız' demiş
Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle geçen günlerde... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T10:23+0300
2023-09-24T10:23+0300
türkiye
doktor
psikoloji
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075555265_21:0:730:399_1920x0_80_0_0_cc5bf3417572ded3d30d975467a31836.jpg
Süleyman Salih Zoroğlu, kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle tutuklandı.Hürriyet gazetesinden Gizem Coşkunarda, Zoroğlu'nun kliniğine başvuran ailelere ulaştı.'Ben dünyanın en kötü annesiymişim'15 yaşındaki çocuğun annesi, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230918/cocuklara-uyusturucu-verip-ailelerini-oldurmelerini-istemisti-profesorun-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075555084.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075555265_109:0:641:399_1920x0_80_0_0_62a5be7d77255bb72bb4421fa7d9b773.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doktor, psikoloji, çocuk
doktor, psikoloji, çocuk

Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: ‘Anne-babandan kurtulacağız' demiş

10:23 24.09.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW031567Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW031567
Abone olTelegram
Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle geçen günlerde tutuklanan Süleyman Salih Zoroğlu'nun
Süleyman Salih Zoroğlu, kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Hürriyet gazetesinden Gizem Coşkunarda, Zoroğlu'nun kliniğine başvuran ailelere ulaştı.

'Ben dünyanın en kötü annesiymişim'

15 yaşındaki çocuğun annesi, şunları ifade etti:

"Kızım 1’inci sınıftayken öğretmeni öfke kontrolü için psikoloğa götürmemizi tavsiye etti. Biraz araştırınca Salih Zoroğlu’nu bulduk. İlk seanstan 6 ay sonra bir daha gittik. Kızım 4’üncü sınıfı İstanbul’da bitirdi ve biz taşındık.Küçük şehirde daha rahat edeceğini düşündük, öyle olmadı. İşler daha da zorlaştı. Yeni sınıfına, arkadaşlarına adapte olamadı. 8’inci sınıftayken okulda ciddi bir öfke patlaması yaşadı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Diğer çocuklar tarafından dışlanınca kızım bir daha toparlayamadı. Ben de 4 sene sonra tekrar doktoru aradım. Pandemiye denk geldiğimiz için seanslar çevrimiçi gerçekleşti. Kızımdan odada yalnız olmasını istiyordu ama ben bir gün konuştuklarını duydum. Kızıma “Abin özel bölgelerine dokunuyor mu”, “Abinin özel bölgelerini gördün mü” gibi sorular soruyordu. Kızım da hepsine “Hayır” diye yanıt verdi. Ama sonrasında da “Senin abin pislik, o kötü ve şerefsiz, kurtulman lazım ondan” diye kızımı doldurmaya başladı. Lise 1’e başladığında durumu kötüleşti ve ben yine doktoru aradım. Öyle zor bir durum ki o olayların içinde çok sağlıklı düşünemiyorsunuz ve yılana sarılıyorsunuz. Adam neticede saygın bir profesör. Yine İstanbul’a gittik. Kızımda çoklu kişilik bozukluğu olduğunu (ÇKB) ve her şeyin bu sebepten yaşandığını söyledi. Burnundan bir sprey sıktı, çocuk kendinden geçti. Meğer o ketaminmiş. Bize bu spreyi verdi. Kullandıkça çocuk delirdi, şizofreni hastaları gibi davranıyordu. Adam telefon görüşmemizde bana “Spreyi kullandıktan sonra durumu nasıl oldu” diye sordu. “Garip oldu, iyi değil” dediğimde “Güzel kafa yapar” diye cevap verdi. Adamın her hali tuhaftı zaten. Bir gün evde makasla bana saldırdı kızım, “Sen tacizcisin, ölmeyi hak ediyorsun” diye bağırdı. Baş edemeyince polis çağırmak zorunda kaldık. Sonra öğrendim ki seanslarında kızıma ketamini iğne olarak yapmış. Kızım da bizi suçlar olmuştu. İlaçları, her şeyi kestim, Merve’yi de bir daha o doktora götürmeme kararı aldım. Merve biraz sakinlediğinde anlatabildi. Seanslarda iğneyi yaptıktan sonra çocuğa “Baban sana tecavüz etti Merve, anlat bana” diye zorluyormuş. Kızım “Olmadı öyle bir şey” dediğinde “Senin içinde 40 küsur tane insan var. Sana değil, onlardan birine yaptı bu kötülüğü” diye ısrar ediyormuş. Kızıma “Anne-babandan kurtulacağız, az kaldı. Onların malı sana kalacak. Sen benimle kalacaksın, ben seni koruyacağım” diyormuş. Çocuğu bize düşman etti. Ben dünyanın en kötü annesiyim, babası ve abisi tecavüzcü... Bu kız gidip “Annem, babam, abim bana bunu yaptı” dese biz ne yapardık? Kendimizi geçtim, gencecik oğlumun da hayatını bitireceklerdi."

Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
TÜRKİYE
Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı
18 Eylül, 08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала