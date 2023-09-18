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https://sputniknews.com.tr/20230918/cocuklara-uyusturucu-verip-ailelerini-oldurmelerini-istemisti-profesorun-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075555084.html
Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı
Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı
Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle geçen günlerde... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T08:42+0300
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ifade
doktor
ilaç
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Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç vererek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre, gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen profesör İstanbul'da tutuklandı.Adli Tıp Kurumunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına bakan ve 2016 yılında çıkarılan FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında ihraç edilen Süleyman Salih Zoroğlu, 2021 yılında Bakırköy'de kendisine ait muayenehane kurarak çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmaya başladı.FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanması kapsamında da hakkında dava açılan şüphelinin 5 ayrı çocukla ilgili hazırladığı ve aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki raporlar, polis ve savcılığa gönderildi.Hafıza kaybı ve ilaçSavcılık, benzer ifadelerle mağdur oldukları yönünde beyanda bulunan çocuklarla ilgili konuların art arda gelmesi üzerine durumu şüpheli bularak Süleyman Salih Zoroğlu, hakkında soruşturma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelinin çocuklara ketamin adı verilen ve anesteziyi başlatmak amacıyla kullanılmasının yanı sıra hastayı geçici hafıza kaybı ve hipnoz durumuna sokan ilacı verdiği belirlendi.İlacın etkisinde kalan ve hipnoz durumuna geçen çocukların şüpheli doktorun yönlendirmesiyle "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermelerini sağladığı belirtildi.Bu yöntemi kullanarak 5 ayrı çocuğu cinsel istismara uğradığına inandırarak ailelerinden şikayette bulunmalarını sağladığı iddia edilen şüphelinin hazırladığı raporlarla bazı çocukların aileleri ve avukatlarından tehditle para talep ettiği öne sürüldü.Şüphelinin bazı çocukları evinde tedavi adı altına tuttuğu, bazılarını da "Benim ağabeyim, ablam yurt dışında. Sen çok zekisin, seni orada okutalım" vaadiyle FETÖ'ye kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda ketamin ve muadili olan ilaçlar ele geçirildi.Çalışmaların devamında şüphelinin yardımcısı olan ve FETÖ ile iltisakı tespit edilen A.A'nın yanı sıra eşi Ö.Z, sekreteri İ.A. ile ketamin ilacı temin ettiği belirtilen ve başka bir hastanede görevli olan stajer doktor H.A'yı da yakaladı.İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor Süleyman Salih Zoroğlu ile A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlk ifadesi ortaya çıktıÖte yandan FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen doktorun ilk ifadesi ortaya çıktı.Zoroğlu, çocukları manipüle ederek ailelerinden kopardığını itiraf etti. FETÖ'cü doktor, çocukların sözde terapi evi olarak tanımlanan Ümraniye ve Erenköy'deki evlere götürüldüklerini de söyledi.Çocuklara eziyet ve işkence kapsamında tutuklanan Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğinde ve evinde hayvanlar üzerinde kullanılan ilaçlar ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230915/orduda-sahte-hemsire-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075499610.html
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fetö, ifade, doktor, ilaç
fetö, ifade, doktor, ilaç

Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti: 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı

08:42 18.09.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW031567Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW031567
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Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle geçen günlerde tutuklanan Süleyman Salih Zoroğlu'nun ifadesi de ortaya çıktı.
Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç vererek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.
NTV'nin haberine göre, gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen profesör İstanbul'da tutuklandı.
Adli Tıp Kurumunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına bakan ve 2016 yılında çıkarılan FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında ihraç edilen Süleyman Salih Zoroğlu, 2021 yılında Bakırköy'de kendisine ait muayenehane kurarak çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmaya başladı.
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanması kapsamında da hakkında dava açılan şüphelinin 5 ayrı çocukla ilgili hazırladığı ve aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki raporlar, polis ve savcılığa gönderildi.

Hafıza kaybı ve ilaç

Savcılık, benzer ifadelerle mağdur oldukları yönünde beyanda bulunan çocuklarla ilgili konuların art arda gelmesi üzerine durumu şüpheli bularak Süleyman Salih Zoroğlu, hakkında soruşturma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelinin çocuklara ketamin adı verilen ve anesteziyi başlatmak amacıyla kullanılmasının yanı sıra hastayı geçici hafıza kaybı ve hipnoz durumuna sokan ilacı verdiği belirlendi.
İlacın etkisinde kalan ve hipnoz durumuna geçen çocukların şüpheli doktorun yönlendirmesiyle "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermelerini sağladığı belirtildi.
Bu yöntemi kullanarak 5 ayrı çocuğu cinsel istismara uğradığına inandırarak ailelerinden şikayette bulunmalarını sağladığı iddia edilen şüphelinin hazırladığı raporlarla bazı çocukların aileleri ve avukatlarından tehditle para talep ettiği öne sürüldü.
Şüphelinin bazı çocukları evinde tedavi adı altına tuttuğu, bazılarını da "Benim ağabeyim, ablam yurt dışında. Sen çok zekisin, seni orada okutalım" vaadiyle FETÖ'ye kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.
Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda ketamin ve muadili olan ilaçlar ele geçirildi.
Çalışmaların devamında şüphelinin yardımcısı olan ve FETÖ ile iltisakı tespit edilen A.A'nın yanı sıra eşi Ö.Z, sekreteri İ.A. ile ketamin ilacı temin ettiği belirtilen ve başka bir hastanede görevli olan stajer doktor H.A'yı da yakaladı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor Süleyman Salih Zoroğlu ile A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen doktorun ilk ifadesi ortaya çıktı.
Zoroğlu, çocukları manipüle ederek ailelerinden kopardığını itiraf etti. FETÖ'cü doktor, çocukların sözde terapi evi olarak tanımlanan Ümraniye ve Erenköy'deki evlere götürüldüklerini de söyledi.
Çocuklara eziyet ve işkence kapsamında tutuklanan Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğinde ve evinde hayvanlar üzerinde kullanılan ilaçlar ele geçirildi.
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