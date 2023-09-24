https://sputniknews.com.tr/20230924/abdli-generalden-itiraf-rus-ordusu-duruma-iyi-uyum-sagliyor-1075727893.html
ABD'li generalden itiraf: Rus ordusu duruma iyi uyum sağlıyor
ABD'li generalden itiraf: Rus ordusu duruma iyi uyum sağlıyor
ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna'da süren özel askeri operasyon sürecinde savaş bölgesindeki değişen duruma başarılı... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T21:10+0300
2023-09-24T21:10+0300
2023-09-24T21:10+0300
ukrayna krizi
himars roket sistemi
abd
wall street journal (wsj)
ukrayna
ukrayna krizi
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ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Hecker’ın sözlerine yer verilen haberde, ABD'li komutana göre Rus birliklerin belirli çatışma bölgelerinde duruma hızla adapte oldukları aktarılırken, Rus ordusunun duruma göre hızlı adaptasyonu ve yeni manevralarının endişe yarattığını itiraf eden Hecker, “Elbette bunu yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.Makalede, Rus kuvvetlerinin insansız hava aracı kullanımını artırdığı, aşılması neredeyse imkansız bir savunma hattı oluşturduğu ve teçhizat depolarını ABD’nin Kiev rejimine gönderdiği HIMARS çoklu fırlatmalı roket sistemlerinin menzilinin ötesine taşıdığı belirtildi.Rus birliklerinin duruma göre değişen manevralarının Ukrayna ordusu için bölgede önemli sorunlar yarattığı özetlenirken, yayına konuşan ABD'li Orgeneral Hecker, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının son derece yavaş ilerlediğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-abd-ve-ukrayna-karsi-saldirinin-basarisizligi-nedeniyle-strateji-degistirmek-zorunda-1075686372.html
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himars roket sistemi, abd, wall street journal (wsj), ukrayna, ukrayna krizi
himars roket sistemi, abd, wall street journal (wsj), ukrayna, ukrayna krizi
ABD'li generalden itiraf: Rus ordusu duruma iyi uyum sağlıyor
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ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna'da süren özel askeri operasyon sürecinde savaş bölgesindeki değişen duruma başarılı bir şekilde uyum sağladığını yazdı.
ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Hecker’ın sözlerine yer verilen haberde, ABD'li komutana göre Rus birliklerin belirli çatışma bölgelerinde duruma hızla adapte oldukları aktarılırken, Rus ordusunun duruma göre hızlı adaptasyonu ve yeni manevralarının endişe yarattığını itiraf eden Hecker, “Elbette bunu yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.
Makalede, Rus kuvvetlerinin insansız hava aracı kullanımını artırdığı, aşılması neredeyse imkansız bir savunma hattı oluşturduğu ve teçhizat depolarını ABD’nin Kiev rejimine gönderdiği HIMARS çoklu fırlatmalı roket sistemlerinin menzilinin ötesine taşıdığı belirtildi.
Rus birliklerinin duruma göre değişen manevralarının Ukrayna ordusu için bölgede önemli sorunlar yarattığı özetlenirken, yayına konuşan ABD'li Orgeneral Hecker, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının son derece yavaş ilerlediğinin altını çizdi.