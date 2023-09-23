https://sputniknews.com.tr/20230923/yumurtanin-fiyati-bir-yilda-ikiye-katlandi-1075699321.html
Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı
Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı
Mutfaklarda en çok kullanılan gıdalardan olan yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı. 30'lu yumurtanın market raflarında fiyatı 120 liraya kadar çıkıyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T09:57+0300
2023-09-23T09:57+0300
2023-09-23T09:57+0300
ekonomi
organik yumurta
yumurta
market
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Son bir yılda fiyatı ikiye katlanan yumurtanın tanesi 4 liraya kadar çıktı. Bir karton 30'lu yumurta toptancıdan 80 liraya çıkıyor. Markete gidene kadar fiyatı artıyor. Geçen sene 60 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bazı market raflarında 120 liradan satılıyorNTV'nin haberine göre, yumurta Üreticisi Kerim Göker, konuyla ilgili şunları söyledi:"Bir gün bir günü tutmaz. Bugün 80 lira derim yarın 95 lira da olabilir. Mazotun ve bazı giderlerin artmasından dolayı ham madde artıyor. Ham maddenin artışından sonra peynire, süte, yumurtaya yansıyor. Paket maliyetleri çok arttı. Karton eskiden 1 liraydı, 2-2.5 lira oldu. Plastik maliyeti çok arttı. Eskiden paket maliyeti 1 lira koyuyorduk şimdi 6 liraya çıktı."Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Temmuz ayında 1 milyar 682 milyon adet yumurta üretildi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/arastirmacilari-hayrete-dusurdu-okyanus-dibinde-bulunan-gizemli-altin-yumurta-tedirgin-etti-1075300103.html
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organik yumurta, yumurta, market
organik yumurta, yumurta, market
Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı
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Mutfaklarda en çok kullanılan gıdalardan olan yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı. 30'lu yumurtanın market raflarında fiyatı 120 liraya kadar çıkıyor.
Son bir yılda fiyatı ikiye katlanan yumurtanın tanesi 4 liraya kadar çıktı. Bir karton 30'lu yumurta toptancıdan 80 liraya çıkıyor. Markete gidene kadar fiyatı artıyor. Geçen sene 60 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bazı market raflarında 120 liradan satılıyor
NTV'nin haberine göre, yumurta Üreticisi Kerim Göker, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bir gün bir günü tutmaz. Bugün 80 lira derim yarın 95 lira da olabilir. Mazotun ve bazı giderlerin artmasından dolayı ham madde artıyor. Ham maddenin artışından sonra peynire, süte, yumurtaya yansıyor. Paket maliyetleri çok arttı. Karton eskiden 1 liraydı, 2-2.5 lira oldu. Plastik maliyeti çok arttı. Eskiden paket maliyeti 1 lira koyuyorduk şimdi 6 liraya çıktı."
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Temmuz ayında 1 milyar 682 milyon adet yumurta üretildi.