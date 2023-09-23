https://sputniknews.com.tr/20230923/turkiye-rusya-ve-iran-suriye-icin-insani-yardimin-onemine-dikkat-cekti-1075701801.html

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye için insani yardımın önemine dikkat çekti

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye için insani yardımın önemine dikkat çekti

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye'ye insani yardımın önemini vurguladılar. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T13:11+0300

2023-09-23T13:11+0300

2023-09-23T13:11+0300

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hüseyin emir abdullahiyan

bm genel kurulu

geir pedersen

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Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın New York'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşası da dahil olmak üzere insani yardımın önemine dikkat çektikleri belirtildi.Daha önce Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının, BM Genel Kurulu etkinlik alanında Astana formatında bir toplantı düzenledikleri bildirildi. Bir süre sonra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de bu toplantıya katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/suriyenin-arap-dunyasina-yeniden-entegrasyonunun-gecikmesinin-sorumlusu-abd-1075698941.html

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türkiye, rusya, iran, hakan fidan, sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan, bm genel kurulu, geir pedersen