https://sputniknews.com.tr/20230923/suriyenin-arap-dunyasina-yeniden-entegrasyonunun-gecikmesinin-sorumlusu-abd-1075698941.html
'Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunun gecikmesinin sorumlusu ABD'
'Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunun gecikmesinin sorumlusu ABD'
RIA Novosti'ye bilgi veren bir kaynak ABD'nin almış olduğu ekonomik tedbirlerin Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunu engellediğini belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T09:43+0300
2023-09-23T09:43+0300
2023-09-23T09:43+0300
dünya
suriye
suriye hükümeti
abd
arap birliği
suudi arabistan
sezar yasası
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Rus basınına bilgi veren kaynak ABD'nin Suriye'ye karşı aldığı ekonomik önlemlerin Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunu engellediğini ve Arap Birliği'nin özel bir komitesinin Suriye'nin örgüte resmi olarak geri dönmesine rağmen Şam ile temaslarını kestiğini belirtti.Açıklamalarına devam eden kaynak, "Ekonomisi harap olan Suriye'yi desteklemeye yönelik tüm adımlar ABD'nin doğrudan baskısı nedeniyle beklemeye alındı" dedi.Kaynak, Suriye’nin Orta Doğu’da 12 yıl boyunca tecrit edilmesinin ardından Suriye ile müzakereleri yeniden başlatmak için bölgesel çaba sarf eden ülkenin Suudi Arabistan olduğunu; Kuveyt, Katar ve Fas gibi ülkelerin ilk başta Suriye’nin Arap Birliği’ne kabul edilmesinde isteksiz davrandıklarını fakat ülkenin ekonomik olarak toparlanarak istikrar kavuşması umuduyla bu konumlarını değiştirdiklerini vurgulayarak bu husus Suriye’nin örgüte tekrardan katılabilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.'Suriye'nin yeniden inşası ABD yaptırımları sebebiyle sekteye uğradı'Ancak kaynağa göre, Suriye'yi ve savaş sonrası yeniden inşasını mali olarak destekleme planları, 2020'de kabul edilen "Sezar Yasası" ve Mayıs ayında ABD Kongresi'nde sunulan "Esad Karşıtı Normalleşme Yasası" tasarısı gibi ABD yaptırımları nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğradı.RIA’ya konuşan kaynağın son olarak şunları vurguladı: “Arap ülkelerinin Suriye’nin yeniden entegrasyonuna karşı cesaretlerinin kırılmasının en büyük nedeni ABD’nin Suriye’ye yönelik “Sezar Yasası” ve diğer yaptırımların yol açtığı teknik, diplomatik ve siyasi zorluklardı.”
https://sputniknews.com.tr/20230508/1070791837.html
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suriye, suriye hükümeti, abd, arap birliği, suudi arabistan, sezar yasası
suriye, suriye hükümeti, abd, arap birliği, suudi arabistan, sezar yasası
'Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunun gecikmesinin sorumlusu ABD'
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RIA Novosti'ye bilgi veren bir kaynak ABD'nin almış olduğu ekonomik tedbirlerin Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunu engellediğini belirtti.
Rus basınına bilgi veren kaynak ABD'nin Suriye'ye karşı aldığı ekonomik önlemlerin Suriye'nin Arap dünyasına yeniden entegrasyonunu engellediğini ve Arap Birliği'nin özel bir komitesinin Suriye'nin örgüte resmi olarak geri dönmesine rağmen Şam ile temaslarını kestiğini belirtti.
Açıklamalarına devam eden kaynak, "Ekonomisi harap olan Suriye'yi desteklemeye yönelik tüm adımlar ABD'nin doğrudan baskısı nedeniyle beklemeye alındı" dedi.
Kaynak, Suriye’nin Orta Doğu’da 12 yıl boyunca tecrit edilmesinin ardından Suriye ile müzakereleri yeniden başlatmak için bölgesel çaba sarf eden ülkenin Suudi Arabistan olduğunu; Kuveyt, Katar ve Fas gibi ülkelerin ilk başta Suriye’nin Arap Birliği’ne kabul edilmesinde isteksiz davrandıklarını fakat ülkenin ekonomik olarak toparlanarak istikrar kavuşması umuduyla bu konumlarını değiştirdiklerini vurgulayarak bu husus Suriye’nin örgüte tekrardan katılabilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.
'Suriye'nin yeniden inşası ABD yaptırımları sebebiyle sekteye uğradı'
Ancak kaynağa göre, Suriye'yi ve savaş sonrası yeniden inşasını mali olarak destekleme planları, 2020'de kabul edilen "Sezar Yasası" ve Mayıs ayında ABD Kongresi'nde sunulan "Esad Karşıtı Normalleşme Yasası" tasarısı gibi ABD yaptırımları nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğradı.
RIA’ya konuşan kaynağın son olarak şunları vurguladı:
“Arap ülkelerinin Suriye’nin yeniden entegrasyonuna karşı cesaretlerinin kırılmasının en büyük nedeni ABD’nin Suriye’ye yönelik “Sezar Yasası” ve diğer yaptırımların yol açtığı teknik, diplomatik ve siyasi zorluklardı.”