TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
07:14
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
08:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
09:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
09:31
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
09:46
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
10:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
11:15
1 dk
SESLİ HABER
‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
11:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: 'Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok'
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
12:32
1 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
16:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
16:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
17:16
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM'de konuşma yapıyor
19:08
30 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
09:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
09:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
10:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
10:30
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
10:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
11:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
11:32
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
11:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
12:12
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
12:40
1 dk
SESLİ HABER
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
18:12
2 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
20:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
20:47
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
21:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
22:13
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
22:44
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
23:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
23:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
23:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
23:44
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230923/tbmm-baskani-kurtulmus-hollandadaki-kuran-i-kerime-yonelik-saldiriyi-kinadi-1075718508.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T23:47+0300
2023-09-23T23:47+0300
türkiye
numan kurtulmuş
türkiye
edwin wagensveld
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074516982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f60655bb7b16cbd6b94fcd3546b37432.jpg
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerimi yakmasına tepki gösterdi.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İslam düşmanı bir faşistin, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı cüret ettiği alçak eylemini nefretle kınıyorum. Demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, inanç ve kültürlere saygı gibi Avrupa'yı bir araya getirdiği söylenen ilkelerin, aslında söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca yok sayıldığını, bu gibi provokatif eylemler karşısında Batı ülkelerinin her zamanki gibi sessiz kalışından bir kez daha anlıyoruz. Bu durum, Avrupa'nın geleceği adına utanç ve kaygı vericidir.Türkiye olarak bu menfur hadiselerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Manevi değerlerimizi, Avrupa'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı yine Avrupa'nın gözleri önünde büyüyen faşizme ve İslamofobi'ye karşı korumakta kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir."
https://sputniknews.com.tr/20230923/disisleri-bakanligi-hollandada-kuran-i-kerimi-hedef-alan-asagilik-saldirilari-lanetliyoruz-1075714525.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074516982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9a35176e2c8270c544067a7377fac6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, türkiye, edwin wagensveld
numan kurtulmuş, türkiye, edwin wagensveld

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

23:47 23.09.2023
© İHATürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
© İHA
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerimi yakmasına tepki gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İslam düşmanı bir faşistin, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı cüret ettiği alçak eylemini nefretle kınıyorum. Demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, inanç ve kültürlere saygı gibi Avrupa'yı bir araya getirdiği söylenen ilkelerin, aslında söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca yok sayıldığını, bu gibi provokatif eylemler karşısında Batı ülkelerinin her zamanki gibi sessiz kalışından bir kez daha anlıyoruz. Bu durum, Avrupa'nın geleceği adına utanç ve kaygı vericidir.
Türkiye olarak bu menfur hadiselerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Manevi değerlerimizi, Avrupa'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı yine Avrupa'nın gözleri önünde büyüyen faşizme ve İslamofobi'ye karşı korumakta kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir."
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları lanetliyoruz
20:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала