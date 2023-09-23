https://sputniknews.com.tr/20230923/tbmm-baskani-kurtulmus-hollandadaki-kuran-i-kerime-yonelik-saldiriyi-kinadi-1075718508.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T23:47+0300

2023-09-23T23:47+0300

2023-09-23T23:47+0300

türkiye

numan kurtulmuş

türkiye

edwin wagensveld

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerimi yakmasına tepki gösterdi.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İslam düşmanı bir faşistin, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı cüret ettiği alçak eylemini nefretle kınıyorum. Demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, inanç ve kültürlere saygı gibi Avrupa'yı bir araya getirdiği söylenen ilkelerin, aslında söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca yok sayıldığını, bu gibi provokatif eylemler karşısında Batı ülkelerinin her zamanki gibi sessiz kalışından bir kez daha anlıyoruz. Bu durum, Avrupa'nın geleceği adına utanç ve kaygı vericidir.Türkiye olarak bu menfur hadiselerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Manevi değerlerimizi, Avrupa'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı yine Avrupa'nın gözleri önünde büyüyen faşizme ve İslamofobi'ye karşı korumakta kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir."

https://sputniknews.com.tr/20230923/disisleri-bakanligi-hollandada-kuran-i-kerimi-hedef-alan-asagilik-saldirilari-lanetliyoruz-1075714525.html

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