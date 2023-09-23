https://sputniknews.com.tr/20230923/disisleri-bakanligi-hollandada-kuran-i-kerimi-hedef-alan-asagilik-saldirilari-lanetliyoruz-1075714525.html
Dışişleri Bakanlığı: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda’da Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T20:25+0300
2023-09-23T20:25+0300
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dışişleri bakanlığı
hollanda
kuran
kuran-ı kerim
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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Lahey kentinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230819/rus-vekil-kuran-i-kerim-karsiti-eylemler-avrupada-teror-kaosuna-yol-acabilir-1074763732.html
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dışişleri bakanlığı, hollanda, kuran, kuran-ı kerim
dışişleri bakanlığı, hollanda, kuran, kuran-ı kerim
Dışişleri Bakanlığı: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları lanetliyoruz
20:25 23.09.2023 (güncellendi: 20:42 23.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda’da Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Lahey kentinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hollanda’nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz.
Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır.
Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz.
Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir.