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https://sputniknews.com.tr/20230819/rus-vekil-kuran-i-kerim-karsiti-eylemler-avrupada-teror-kaosuna-yol-acabilir-1074763732.html
Rus vekil: Kuran-ı Kerim karşıtı eylemler, Avrupa'da terör kaosuna yol açabilir
Rus vekil: Kuran-ı Kerim karşıtı eylemler, Avrupa'da terör kaosuna yol açabilir
Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, başta İsveç olmak üzere Avrupa'da gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim karşıtı eylemlerin Avrupa'da terör kaosuna yol... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T13:23+0300
2023-08-19T13:23+0300
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kuran
kuran-ı kerim
rusya
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stockholm
yakma
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isveç
avrupa
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Dün Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde ve İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırıları Sputnik'e değerlendiren Şhagoşev, Avrupa'da terör kaosu yaşanabileceğinin altını çizdi.Rusya Devlet Duması'nın daha önce Kuran-ı Kerim karşıtı eylemleri kınadığı bir bildiriyi kabul ettiğini anımsatan Şhagoşev, İsveç'in ve hatta tüm Avrupa'nın terör kaosuna sürüklenmemesi için dünyadaki diğer parlamentoların da bu tür eylemleri resmi açıklamayla kınaması gerektiğini belirtti.Şhagoşev, "Eğer dünya parlamentoları Duma'yı örnek alıp İsveç hükümetinin eylemlerini resmen kınarsa bu, söz konusu eylemlere izin verilen ülkeleri terör tehdidinden kurtarabilir" ifadelerini kullandı.İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti. Elçilik önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmıştı.Göç ve İslam karşıtı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida) Hollanda lideri Wagensveld de, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırtmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/islam-karsiti-pegida-lideri-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yirtti-1074759671.html
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kuran, kuran-ı kerim, rusya, lahey, stockholm, yakma, eylem, isveç, avrupa, islam karşıtlığı, terör
kuran, kuran-ı kerim, rusya, lahey, stockholm, yakma, eylem, isveç, avrupa, islam karşıtlığı, terör

Rus vekil: Kuran-ı Kerim karşıtı eylemler, Avrupa'da terör kaosuna yol açabilir

13:23 19.08.2023
© AAİslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
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Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, başta İsveç olmak üzere Avrupa'da gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim karşıtı eylemlerin Avrupa'da terör kaosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.
Dün Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde ve İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırıları Sputnik'e değerlendiren Şhagoşev, Avrupa'da terör kaosu yaşanabileceğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Duması'nın daha önce Kuran-ı Kerim karşıtı eylemleri kınadığı bir bildiriyi kabul ettiğini anımsatan Şhagoşev, İsveç'in ve hatta tüm Avrupa'nın terör kaosuna sürüklenmemesi için dünyadaki diğer parlamentoların da bu tür eylemleri resmi açıklamayla kınaması gerektiğini belirtti.

Şhagoşev, "Eğer dünya parlamentoları Duma'yı örnek alıp İsveç hükümetinin eylemlerini resmen kınarsa bu, söz konusu eylemlere izin verilen ülkeleri terör tehdidinden kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti. Elçilik önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmıştı.

Göç ve İslam karşıtı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida) Hollanda lideri Wagensveld de, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırtmıştı.
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