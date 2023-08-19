https://sputniknews.com.tr/20230819/rus-vekil-kuran-i-kerim-karsiti-eylemler-avrupada-teror-kaosuna-yol-acabilir-1074763732.html

Rus vekil: Kuran-ı Kerim karşıtı eylemler, Avrupa'da terör kaosuna yol açabilir

Rus vekil: Kuran-ı Kerim karşıtı eylemler, Avrupa'da terör kaosuna yol açabilir

Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, başta İsveç olmak üzere Avrupa'da gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim karşıtı eylemlerin Avrupa'da terör kaosuna yol... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T13:23+0300

2023-08-19T13:23+0300

2023-08-19T13:23+0300

dünya

kuran

kuran-ı kerim

rusya

lahey

stockholm

yakma

eylem

isveç

avrupa

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Dün Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde ve İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırıları Sputnik'e değerlendiren Şhagoşev, Avrupa'da terör kaosu yaşanabileceğinin altını çizdi.Rusya Devlet Duması'nın daha önce Kuran-ı Kerim karşıtı eylemleri kınadığı bir bildiriyi kabul ettiğini anımsatan Şhagoşev, İsveç'in ve hatta tüm Avrupa'nın terör kaosuna sürüklenmemesi için dünyadaki diğer parlamentoların da bu tür eylemleri resmi açıklamayla kınaması gerektiğini belirtti.Şhagoşev, "Eğer dünya parlamentoları Duma'yı örnek alıp İsveç hükümetinin eylemlerini resmen kınarsa bu, söz konusu eylemlere izin verilen ülkeleri terör tehdidinden kurtarabilir" ifadelerini kullandı.İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti. Elçilik önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmıştı.Göç ve İslam karşıtı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida) Hollanda lideri Wagensveld de, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırtmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230819/islam-karsiti-pegida-lideri-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yirtti-1074759671.html

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kuran, kuran-ı kerim, rusya, lahey, stockholm, yakma, eylem, isveç, avrupa, islam karşıtlığı, terör