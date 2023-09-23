https://sputniknews.com.tr/20230923/sivastopole-yapilan-fuze-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-tarafindan-bertaraf-edildi-1075699105.html

Sivastopol'e yapılan füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildi

Sivastopol'e yapılan füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildi

Sivastopol Valisi Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kente ateşlenen füzeleri önlediğini bildirdi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T10:23+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

sivastopol

mihail razvojayev

füze saldırısı

hava savunma sistemi

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Sivastopol'da devreye girdiğini, vurulan füze parçalarının Suharnaya Balka bölgesine düştüğünü belirtti.Razvojayev, “Ön bilgilere göre hava savunma sistemleri Sivastopol'da devreye girdi. Füze parçaları Suharnaya Balka bölgesindeki iskeleye düştü. Tüm özel servisler olay yerine gitti" ifadelerini kullandı.Karayolu Ulaştırma Altyapısını Geliştirme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Sivastopol Körfezi'nde deniz yoluyla yolcu taşımacılığının durdurulduğu bildirildi.Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e füze saldırısında hava savunma güçlerinin 5 füzeyi engellediğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html

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ukrayna, ukrayna krizi, sivastopol, mihail razvojayev, füze saldırısı, hava savunma sistemi