https://sputniknews.com.tr/20230923/sivastopole-yapilan-fuze-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-tarafindan-bertaraf-edildi-1075699105.html
Sivastopol'e yapılan füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildi
Sivastopol'e yapılan füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildi
Sivastopol Valisi Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kente ateşlenen füzeleri önlediğini bildirdi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T10:23+0300
2023-09-23T10:23+0300
2023-09-23T10:23+0300
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mihail razvojayev
füze saldırısı
hava savunma sistemi
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Sivastopol'da devreye girdiğini, vurulan füze parçalarının Suharnaya Balka bölgesine düştüğünü belirtti.Razvojayev, “Ön bilgilere göre hava savunma sistemleri Sivastopol'da devreye girdi. Füze parçaları Suharnaya Balka bölgesindeki iskeleye düştü. Tüm özel servisler olay yerine gitti" ifadelerini kullandı.Karayolu Ulaştırma Altyapısını Geliştirme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Sivastopol Körfezi'nde deniz yoluyla yolcu taşımacılığının durdurulduğu bildirildi.Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e füze saldırısında hava savunma güçlerinin 5 füzeyi engellediğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html
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ukrayna, ukrayna krizi, sivastopol, mihail razvojayev, füze saldırısı, hava savunma sistemi
ukrayna, ukrayna krizi, sivastopol, mihail razvojayev, füze saldırısı, hava savunma sistemi
Sivastopol'e yapılan füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildi
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Sivastopol Valisi Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kente ateşlenen füzeleri önlediğini bildirdi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Sivastopol'da devreye girdiğini, vurulan füze parçalarının Suharnaya Balka bölgesine düştüğünü belirtti.
Razvojayev, “Ön bilgilere göre hava savunma sistemleri Sivastopol'da devreye girdi. Füze parçaları Suharnaya Balka bölgesindeki iskeleye düştü. Tüm özel servisler olay yerine gitti" ifadelerini kullandı.
Karayolu Ulaştırma Altyapısını Geliştirme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Sivastopol Körfezi'nde deniz yoluyla yolcu taşımacılığının durdurulduğu bildirildi.
Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e füze saldırısında hava savunma güçlerinin 5 füzeyi engellediğini duyurmuştu.