https://sputniknews.com.tr/20230923/silah-tedarikinin-kesilmesi-halinde-ukraynanin-b-plani-yok-1075699438.html
'Silah tedarikinin kesilmesi halinde Ukrayna'nın B planı yok'
'Silah tedarikinin kesilmesi halinde Ukrayna'nın B planı yok'
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, ABD tarafından tedarik edilen silahların sevkiyatının son bulması halinde Kiev'in acil... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T10:27+0300
2023-09-23T10:27+0300
2023-09-23T10:27+0300
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov ABD televizyon kanalı PBS’e verdiği mülakatta, “Ukraynalı yetkililerin ABD tarafından verilen silahların tükenmesi durumda ne yapılacağına dair bir eylem planı tartışmadıklarını” ifade etti.Mülakatta kendisine yöneltilen "ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının sonlanması halinde Ukrayna'nın hazırlığı var mı?" sorusuna verdiği yanıtta Danilov, "yetkilerin dikkat dağıtıcı tartışmalara girmeyeceğini" ifade etti. D'Bir B planı hakkında ayrı görüşmeler yaptığımızı söyleyemeyiz'Program esnasında Ukrayna'nın Batılı ortakları ile Rusya ile devam eden çatışmalarda hangi hususun zafer sayılacağı hususunda ortak bir mutabakata varamamış olmalarından duyduğu endişeyi dile getiren Danilov'un, "Batı, Ukrayna'nın zaferinin ne olacağı konusunda ortak bir görüşe varamadı. Yardımdan bahsediyorlar, kazanmaktan değil...Eğer zafer kazanamazsak, ülkemizin varlığı ve çatışma sadece zaman meselesi olacaktır" sözleri ise dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-kongre-uyesi-gosar-paramizi-ukraynada-bosa-harcamayi-birakmaliyiz-1075689728.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, pbs, ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi
'Silah tedarikinin kesilmesi halinde Ukrayna'nın B planı yok'
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, ABD tarafından tedarik edilen silahların sevkiyatının son bulması halinde Kiev'in acil durum planı olmadığını belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov ABD televizyon kanalı PBS’e verdiği mülakatta, “Ukraynalı yetkililerin ABD tarafından verilen silahların tükenmesi durumda ne yapılacağına dair bir eylem planı tartışmadıklarını” ifade etti.
Mülakatta kendisine yöneltilen "ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının sonlanması halinde Ukrayna'nın hazırlığı var mı?" sorusuna verdiği yanıtta Danilov, "yetkilerin dikkat dağıtıcı tartışmalara girmeyeceğini" ifade etti. D
'Bir B planı hakkında ayrı görüşmeler yaptığımızı söyleyemeyiz'
Program esnasında Ukrayna'nın Batılı ortakları ile Rusya ile devam eden çatışmalarda hangi hususun zafer sayılacağı hususunda ortak bir mutabakata varamamış olmalarından duyduğu endişeyi dile getiren Danilov'un, "Batı, Ukrayna'nın zaferinin ne olacağı konusunda ortak bir görüşe varamadı. Yardımdan bahsediyorlar, kazanmaktan değil...Eğer zafer kazanamazsak, ülkemizin varlığı ve çatışma sadece zaman meselesi olacaktır" sözleri ise dikkat çekti.