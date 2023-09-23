https://sputniknews.com.tr/20230923/siirtte-chp-il-kongresinde-arbede-2-kisi-gozaltina-alindi-1075704749.html

Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede: 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede: 2 kişi gözaltına alındı

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T14:09+0300

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Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.2 kişi gözaltındaPolis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230918/chpli-oztrak-bizim-kongrelerimizde-de-bazen-istenmeyen-manzaralarla-durumlarla-karsilasilabiliyor-1075574420.html

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