https://sputniknews.com.tr/20230923/siirtte-chp-il-kongresinde-arbede-2-kisi-gozaltina-alindi-1075704749.html
Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede: 2 kişi gözaltına alındı
Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede: 2 kişi gözaltına alındı
CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T14:09+0300
2023-09-23T14:09+0300
2023-09-23T14:09+0300
politika
chp
kongre
arbede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075704865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2340a36c785afb4f81be6b00815b4be1.jpg
Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.2 kişi gözaltındaPolis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/chpli-oztrak-bizim-kongrelerimizde-de-bazen-istenmeyen-manzaralarla-durumlarla-karsilasilabiliyor-1075574420.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075704865_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b73274930fe8d116fbe027316b79d97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, kongre, arbede
Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede: 2 kişi gözaltına alındı
Abone ol
CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.
Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.
Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.
Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.
2 kişi gözaltında
Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.