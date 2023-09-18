https://sputniknews.com.tr/20230918/chpli-oztrak-bizim-kongrelerimizde-de-bazen-istenmeyen-manzaralarla-durumlarla-karsilasilabiliyor-1075574420.html

CHP'li Öztrak: Bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor

CHP'li Öztrak: Bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il kongrelerinde meydana gelen olaylarla ilgili "Diğer partilerde olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T20:24+0300

2023-09-18T20:24+0300

2023-09-18T20:24+0300

faik öztrak

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı devam ederken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partinin il kongrelerinin hızla tamamladığını, kurulda seçim hazırlıklarını da değerlendirdiklerini söyledi.Ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, hükümetin seçimi kazanmak için milletin döviz kasasını boşalttığını, bütçeyi tarumar ettiğini öne sürdü.Hükümetin seçim sonrası ekonomi yönetiminin vitrinini değiştirerek işi halledebileceğini, dışarıdan para bulabileceğini sandığını, fakat bunun gerçekleşmediğini dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:'Önce kendi koyduğunuz fiyatlardan başlayın'Hükümetin kendine olan güveni hızla bitirdiğini öne süren Öztrak, enflasyonu düşürmek için faturanın millete kesildiğini, çalışanın enflasyonla ezdirdiğini savundu. Öztrak, "Milleti alışveriş yapamayacak hale getirerek, enflasyonu düşürmeye çalışmak millete zulümden başka bir şey değildir" dedi.Hükümetin doğru dürüst ekonomi politikası bulunmadığını öne süren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:Öztrak, ülkede artık yoksulluğun değil, açlığın konuşulduğunu belirterek, "Emeklimiz aç, emekçilerimiz aç. Açlık sınırının altındaki aylıklarla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yok kök aylık, yok seyyanen derken, hükümet milyonlarca emekliye enflasyon telafisi için vermesi gereken yüzde 25'lik artışı bile vermedi" diye konuştu. Yeni anayasa tartışmalarıÖğretmen alımındaki mülakat sistemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztrak, şunları söyledi:Öztrak, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ise "Seçime doğru yeniden yeni anayasa yapma derdine düştüler. Bugüne kadar yaptıklarının millete ne hayrı oldu ki yeni yapacaklarının bir hayrı olsun?" diye konuştu."Özgürlükçü anayasa" söylemlerine tepki gösteren Öztrak, "Milletin gündemine takla attırmak için boşa uğraşmasınlar" dedi.Merkez Bankasının bu hafta faiz kararını açıklayacağını hatırlatan Öztrak, "Umarız yeni ekonomi yönetimi faiz ilacını kullanırken, kendilerinden önceki yönetimin hatalı politikalarıyla ekonomide neden olduğu kırılganlıkların farkındadır, zombi şirketlerin, borçlu ailelerin batmasına neden olmanın zincirleme etkilerini görüyordur" diye konuştu.'Adayımız seçmenin yüzde 48'ini bir araya getirdi'Yaklaşan yerel seçimlere dikkati çeken Faik Öztrak, "Yılgınlığa teslim olamayız. Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı giderecek, hatalı yaptıklarımızı düzelteceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük ama Erdoğan'ın en büyük kabusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz, geçtiğimiz seçimde bizim Cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48'ini bir araya getirdi" dedi."Yüzde 48'lik muhalefeti dağıtmalarına, kavgalı bir ev olarak gösterme çabalarına" izin vermeyeceklerini dile getiren Öztrak, şunları söyledi:Öztrak, siyasetin iddia demek olduğunu belirterek, "Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı ve tüm vatandaşlarımızı hak ettikleri sosyal demokrat belediyecilikle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.'Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik'Öztrak, açıklamasının ardından bir gazetecinin partisinin il kongrelerinde meydana gelen olaylarla ilgili sorusuna, "Diğer partilerde olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre hareket edeceğiz" yanıtını verdi."Karaman kongresinde Genel Başkan adayı Özgür Özel ile aranızda bir MYK polemiği oldu. Özel'in ifadeleri MYK'nin gündemine geldi mi? Özel'in MYK üyelerine yönelik söylemleri hakkında bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "söylenmesi gerekenlerin Karaman kongresinde söylendiğini" ifade etti.Soru üzerine İzmir kongresindeki olaylarla ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığını dile getiren Faik Öztrak, "Özgür Özel artık MYK toplantılarına katılamayacağını duyurdu. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna da "bunun Özel'in tercihi olduğu" cevabını verdi."Özgür Özel, İzmir kongresinde kendisine yönelik protestoların blok liste, çarşaf liste tartışması olduğunu belirtti ve örgütün çarşaf listeden taviz vermemesi gerektiğini söyledi. Buna ilişkin yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine Öztrak, "Kongrede örgüt kararını vermiş. Bu konuda benim söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

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faik öztrak, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)