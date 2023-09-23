https://sputniknews.com.tr/20230923/meksika-kartelleri-ulkedeki-en-buyuk-istihdam-saglayicilarindan-biri-haline-geldi--1075701973.html

Meksika kartelleri, ülkedeki en büyük istihdam sağlayıcılarından biri haline geldi

Meksika kartelleri, ülkedeki en büyük istihdam sağlayıcılarından biri haline geldi

Araştırmacılar, 150 farklı kartel grubunun yaklaşık 175 bin kişiyi istihdam ettiğini belirtiyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T12:37+0300

2023-09-23T12:37+0300

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Yeni bulgularına göre, Meksika'daki karteller ülkedeki en büyük 5. istihdam sağlayan grup oldu. 150 farklı kartel grubu ülkede yaklaşık 175 bin kişiyi istihdam ediyor. Araştırmacılar, bunun sebebini 126 milyon nüfusa sahip ülkede hükümet ile karteller sık sık çatışmaya girmesine karşın ülkeyi saran şiddet ve ekonomik sorunların bitmemesi olarak görüyor.Kartel üyeleri hayatını kaybetmesine rağmen istihdam sürüyor Son 10 yılda kartellerle mücadelenin parçası olarak bilinen kartel üyelerinin yüzde 37'si öldürülmüş veya hapsedilmiş olmasına rağmen, karteller üye toplamaya devam ediyor. Büyük boyuttaki bir kartelin tüm olumsuzluklara rağmen yılda yaklaşık 20 bin üye kazandığı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230714/uyusturucu-kartelinden-hirsizlara-sokak-ortasinda-yargisiz-infaz--1073530066.html

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