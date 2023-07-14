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https://sputniknews.com.tr/20230714/uyusturucu-kartelinden-hirsizlara-sokak-ortasinda-yargisiz-infaz--1073530066.html
Uyuşturucu kartelinden 'hırsızlara' sokak ortasında yargısız infaz
Uyuşturucu kartelinden 'hırsızlara' sokak ortasında yargısız infaz
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli, hırsız olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında çırılçıplak soyup kırbaçlayarak işkence etti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T11:00+0300
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güney amerika
meksika
kartel
uyuşturucu kartelleri
hırsız
işkence
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Meksika'nın Jalisco eyaletinde Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) olarak adlandırılan çetenin sokak ortasında yargısız infaz yaptığı görüntüler ülke ve dünya basınında gündem oldu. Uyuşturucu karteli mensupları, hırsız olduğu iddia edilen iki kişiyi sokakta yürütüp kırbaçlamadan önce iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorladı.Game of Thrones dizisindeki ünlü 'utanç yürüyüşü' sahnesini andıran olayın videosu bu hafta sosyal medyada yayılınca, görüntülerin Jalisco eyaletinin Tepatitlan kentinde kayda alındığı anlaşıldı. Görüntülerde, sanıkların el ele tutuştukları ve kendilerini hırsız olarak tanımlayan parlak renkli işaretler taşıdıkları görülüyor.Borderland Beat'e göre, klipte görülen silahlı kişiler, Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı çetesi olarak kabul edilen CJNG üyeleri.Öte yandan, Güney Amerika ülkelerinde kartellerin cezalandırmak istedikleri kişilere sokak ortasında işkence ettikleri ve bu tarz 'utanç yürüyüşlerinin' sık görüldüğü biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/narkotik-kara-mambanin-basini-ezdi-1073237985.html
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güney amerika, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri, hırsız, işkence
güney amerika, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri, hırsız, işkence

Uyuşturucu kartelinden 'hırsızlara' sokak ortasında yargısız infaz

11:00 14.07.2023
© AFP 2023 / HECTOR GUERREROMeksika polisi
Meksika polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / HECTOR GUERRERO
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Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli, hırsız olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında çırılçıplak soyup kırbaçlayarak işkence etti.
Meksika'nın Jalisco eyaletinde Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) olarak adlandırılan çetenin sokak ortasında yargısız infaz yaptığı görüntüler ülke ve dünya basınında gündem oldu.
Uyuşturucu karteli mensupları, hırsız olduğu iddia edilen iki kişiyi sokakta yürütüp kırbaçlamadan önce iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorladı.
Game of Thrones dizisindeki ünlü 'utanç yürüyüşü' sahnesini andıran olayın videosu bu hafta sosyal medyada yayılınca, görüntülerin Jalisco eyaletinin Tepatitlan kentinde kayda alındığı anlaşıldı.
Görüntülerde, sanıkların el ele tutuştukları ve kendilerini hırsız olarak tanımlayan parlak renkli işaretler taşıdıkları görülüyor.
Borderland Beat'e göre, klipte görülen silahlı kişiler, Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı çetesi olarak kabul edilen CJNG üyeleri.
Öte yandan, Güney Amerika ülkelerinde kartellerin cezalandırmak istedikleri kişilere sokak ortasında işkence ettikleri ve bu tarz 'utanç yürüyüşlerinin' sık görüldüğü biliniyor.
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