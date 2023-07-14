https://sputniknews.com.tr/20230714/uyusturucu-kartelinden-hirsizlara-sokak-ortasinda-yargisiz-infaz--1073530066.html

Uyuşturucu kartelinden 'hırsızlara' sokak ortasında yargısız infaz

Uyuşturucu kartelinden 'hırsızlara' sokak ortasında yargısız infaz

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli, hırsız olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında çırılçıplak soyup kırbaçlayarak işkence etti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T11:00+0300

2023-07-14T11:00+0300

2023-07-14T11:00+0300

dünya

güney amerika

meksika

kartel

uyuşturucu kartelleri

hırsız

işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102678/37/1026783796_0:398:4908:3159_1920x0_80_0_0_0af469e5d765228bb5b18528595ad843.jpg

Meksika'nın Jalisco eyaletinde Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) olarak adlandırılan çetenin sokak ortasında yargısız infaz yaptığı görüntüler ülke ve dünya basınında gündem oldu. Uyuşturucu karteli mensupları, hırsız olduğu iddia edilen iki kişiyi sokakta yürütüp kırbaçlamadan önce iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorladı.Game of Thrones dizisindeki ünlü 'utanç yürüyüşü' sahnesini andıran olayın videosu bu hafta sosyal medyada yayılınca, görüntülerin Jalisco eyaletinin Tepatitlan kentinde kayda alındığı anlaşıldı. Görüntülerde, sanıkların el ele tutuştukları ve kendilerini hırsız olarak tanımlayan parlak renkli işaretler taşıdıkları görülüyor.Borderland Beat'e göre, klipte görülen silahlı kişiler, Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı çetesi olarak kabul edilen CJNG üyeleri.Öte yandan, Güney Amerika ülkelerinde kartellerin cezalandırmak istedikleri kişilere sokak ortasında işkence ettikleri ve bu tarz 'utanç yürüyüşlerinin' sık görüldüğü biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230706/narkotik-kara-mambanin-basini-ezdi-1073237985.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney amerika, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri, hırsız, işkence