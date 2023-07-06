https://sputniknews.com.tr/20230706/narkotik-kara-mambanin-basini-ezdi-1073237985.html

Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi

Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ lakaplı Isaac Bignan’ın Türkiye’den... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T12:58+0300

2023-07-06T12:58+0300

2023-07-06T12:58+0300

türkiye

narkotik

operasyon

türkiye

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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, küresel uyuşturucu baronu ‘Bello Jos’ (Tombul Jos) lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers, vatandaşı olduğu Hollanda’nın yanı sıra Fransa ve Belçika tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bello Jos’un adamlarının Türkiye’de olduğu tespit edilince teknik ve fiziki takip başlatıldı. 13 Haziran’da aralarında Türklerin de olduğu 25 kişi, 23 Haziran’da Bello Jos’un yakın adamlarından olduğu bilinen ve kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi gözaltına alındı.Kaçmaya hazırlanırken operasyon düğmesine basıldıOperasyonlarda ele geçen sahte pasaportların Türkiye’de olduğu anlaşılan ve kartelin iki numarası olan, Hollanda ve Belçika’nın kırmızı bültenle aradığı Isaac Bignan ile eşi için hazırlandığı anlaşıldı. Finix’in ‘Kara Mamba’ lakaplı Bignan ve eşini yatla yurtdışına kaçırmak için Türkiye’ye geldiği saptandı. Finix’in Türkiye’ye gelince Bignan’ı kaçırma için kartelin Türkiye ayağı Naci Y.’nin adamlarıyla da temas kurduğu tespit edildi. Finix’ten ele geçen dijital materyallerden Isaac Bignan’ın Muğla’nın Fethiye ilçesinde gizlendiği belirlendi. Bignan için Fethiye’de yat hazırlandığı istihbaratını da alan ekipler kritik operasyon için 25 Haziran günü düğmeye bastı. Polis ekipleri harekete geçerken Bignan ve yanındakilerin Isparta’da oldukları belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Bignan ve yanındaki Ömer K. ve Murat P. yakalandı. Aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, cephane kutuları ve paralar ele geçti.İstanbul Narkotik Polisi, Bignan’a yardım eden 3 kişi daha tespit etti. 3 kişinin Muğla’dan Konya’ya gittiği belirlendi. Ali Ç. Talha A. ve Kenan T. de Konya’da yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından sorgulandıktan sonra önceki gün adliyeye çıkarıldı. Bir kişi serbest kalırken Bignanve Finix’in de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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narkotik, operasyon, türkiye