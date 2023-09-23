https://sputniknews.com.tr/20230923/londrada-brexit-karsitlarindan-abye-yeniden-katilim-yuruyusu-1075711720.html
Londra’da Brexit karşıtlarından ‘AB’ye yeniden katılım’ yürüyüşü
Londra’da Brexit karşıtlarından ‘AB’ye yeniden katılım’ yürüyüşü
İngiltere’de, Brexit karşıtları başkent Londra’nın merkezinde ‘yeniden katılım’ yürüyüşü düzenledi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T18:37+0300
2023-09-23T18:37+0300
2023-09-23T18:37+0300
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ingiltere
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avrupa birliği
brexit
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31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de, AB'ye tekrar katılım yürüyüşü düzenlendi.İngiliz medyasında, “Protestocular Londra’nın merkezinde mavi ve sarı renklerden bir deniz oluşturarak İngiltere’ye AB’ye katılma çağrısında bulundu” ifadesine yer verildi.Yeniden Katılım Ulusal Yürüyüşü (National Rejoin March) binden fazla kişi toplarken göstericilere hitap eden siyasiler arasında Belçika’nın eski Başbakanı Guy Verhofstadt da katıldı.İlki geçen yıl düzenlenen Yeniden Katılım Ulusal Yürüyüşü'ne bu yıl daha az vatandaşın katılması dikkat çekti.Ay başında AB Komisyonu ve İngiltere, müzakere süreci sonucunda AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ve uydu izleme sistemi Copernicus'a yeniden katılması için anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/brexit-ingilterede-hane-halkinin-gida-faturasinda-7-milyar-sterlin-ilave-maliyet-olusturdu-1071536151.html
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ingiltere, ab, avrupa birliği, brexit
ingiltere, ab, avrupa birliği, brexit
Londra’da Brexit karşıtlarından ‘AB’ye yeniden katılım’ yürüyüşü
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İngiltere’de, Brexit karşıtları başkent Londra’nın merkezinde ‘yeniden katılım’ yürüyüşü düzenledi.
31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de, AB'ye tekrar katılım yürüyüşü düzenlendi.
İngiliz medyasında, “Protestocular Londra’nın merkezinde mavi ve sarı renklerden bir deniz oluşturarak İngiltere’ye AB’ye katılma çağrısında bulundu” ifadesine yer verildi.
Yeniden Katılım Ulusal Yürüyüşü (National Rejoin March) binden fazla kişi toplarken göstericilere hitap eden siyasiler arasında Belçika’nın eski Başbakanı Guy Verhofstadt da katıldı.İlki geçen yıl düzenlenen Yeniden Katılım Ulusal Yürüyüşü'ne bu yıl daha az vatandaşın katılması dikkat çekti.
Ay başında AB Komisyonu ve İngiltere, müzakere süreci sonucunda AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ve uydu izleme sistemi Copernicus'a yeniden katılması için anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.