https://sputniknews.com.tr/20230923/londrada-brexit-karsitlarindan-abye-yeniden-katilim-yuruyusu-1075711720.html

Londra’da Brexit karşıtlarından ‘AB’ye yeniden katılım’ yürüyüşü

Londra’da Brexit karşıtlarından ‘AB’ye yeniden katılım’ yürüyüşü

İngiltere’de, Brexit karşıtları başkent Londra’nın merkezinde ‘yeniden katılım’ yürüyüşü düzenledi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T18:37+0300

2023-09-23T18:37+0300

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dünya

ingiltere

ab

avrupa birliği

brexit

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31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de, AB'ye tekrar katılım yürüyüşü düzenlendi.İngiliz medyasında, “Protestocular Londra’nın merkezinde mavi ve sarı renklerden bir deniz oluşturarak İngiltere’ye AB’ye katılma çağrısında bulundu” ifadesine yer verildi.Yeniden Katılım Ulusal Yürüyüşü (National Rejoin March) binden fazla kişi toplarken göstericilere hitap eden siyasiler arasında Belçika’nın eski Başbakanı Guy Verhofstadt da katıldı.İlki geçen yıl düzenlenen Yeniden Katılım Ulusal Yürüyüşü'ne bu yıl daha az vatandaşın katılması dikkat çekti.Ay başında AB Komisyonu ve İngiltere, müzakere süreci sonucunda AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ve uydu izleme sistemi Copernicus'a yeniden katılması için anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230524/brexit-ingilterede-hane-halkinin-gida-faturasinda-7-milyar-sterlin-ilave-maliyet-olusturdu-1071536151.html

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