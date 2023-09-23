https://sputniknews.com.tr/20230923/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-ukraynanin-abartilan-karsi-saldiri-stratejisi-ise-yaramadi-1075703816.html

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Ukrayna'nın abartılan karşı saldırı stratejisi işe yaramadı

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Ukrayna'nın abartılan karşı saldırı stratejisi işe yaramadı

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Ukrayna'nın önceden duyurulan ve çok abartılan karşı saldırı stratejisinin işe yaramadığını belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T13:28+0300

2023-09-23T13:28+0300

2023-09-23T13:28+0300

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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukrayna'nın önceden ‘reklamı yapılan’ ve sonucunda pozisyonunu güçlendirmesi beklenen karşı saldırı stratejinin işe yaramadığını söyledi.Konstantinov, "Ukrayna'nın önceden ‘reklamı yapılan’ ve sonucunda pozisyonunu önemli ölçüde iyileştirmesi beklenen karşı saldırı strateji açıkçası işe yaramadı. Bu strateji çerçevesinde zafer olarak sunulacak görünür bir başarının olmayacağını artık herkesin anladığını düşünüyorum. Bu onlar için kötü bir olay” dedi.Zelenskiy’in danışmanlarının şu anda olup biteni yeniden değerlendirme ve sonraki eylemlere yönelik bir plan geliştirme sürecinde olduğunu vurgulayan Konstantinov, "Ukrayna krizinin yarattığı genel yorgunluk, iç politik, bölgelerarası ve küresel sorunların ağırlaşması, çatışmanın uzamasının Batı için bir anlamı, olumlu bir perspektifi olmalı. Sanırım şu anda Batı'nın yeni bir stratejisi yok. Bu nedenle stratejik bir mola ihtiyacı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-abd-ve-ukrayna-karsi-saldirinin-basarisizligi-nedeniyle-strateji-degistirmek-zorunda-1075686372.html

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