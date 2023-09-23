https://sputniknews.com.tr/20230923/karabagda-ermeni-askerler-silahlarini-teslim-ediyor-1075708594.html
Karabağ'da Ermeni oluşumlar silahlarını teslim ediyor
Karabağ'da Ermeni oluşumlar silahlarını teslim ediyor
Hankendi bölgesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kontrolü sağladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T16:54+0300
2023-09-23T16:54+0300
2023-09-23T16:58+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikola paşinyan
ermenistan
ermenistan savunma bakanlığı
dağlık karabağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075602419_0:273:681:656_1920x0_80_0_0_c85ad7ca8251dcfba95f90d7545870df.png
Dağlık Karabağ bölgesindeki önemli kentlerden olan Hankendi'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü tamamen sağladığı bildirildi. Kentte Ermeni oluşumların silahsızlandırılmasının devam ettiği belirtilirken, şehrin çevresindeki ortamın sakin olduğu ve Azerbaycan ordusunun pozisyon aldığı açıklandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin belirttiği gibi, kentte silahlı oluşumların ve askeri teçhizatının Azerbaycan ordusuna aktarılması süreci devam ediyor. 22 Eylül'de de Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumların silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünden itibaren Karabağ’daki silahlı oluşumların 6 adet zırhlı araç, 800'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 5 bin mühimmatı teslim ettikleri belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html
azerbaycan
ermenistan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075602419_0:210:681:720_1920x0_80_0_0_af8217f8d905a25c0916e7aa7bae9bbb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ilham aliyev, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikola paşinyan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rus barış gücü, türkiye
azerbaycan, ilham aliyev, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikola paşinyan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rus barış gücü, türkiye
Karabağ'da Ermeni oluşumlar silahlarını teslim ediyor
16:54 23.09.2023 (güncellendi: 16:58 23.09.2023) Abone ol
Hankendi bölgesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kontrolü sağladı.
Dağlık Karabağ bölgesindeki önemli kentlerden olan Hankendi'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü tamamen sağladığı bildirildi.
Kentte Ermeni oluşumların silahsızlandırılmasının devam ettiği belirtilirken, şehrin çevresindeki ortamın sakin olduğu ve Azerbaycan ordusunun pozisyon aldığı açıklandı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin belirttiği gibi, kentte silahlı oluşumların ve askeri teçhizatının Azerbaycan ordusuna aktarılması süreci devam ediyor. 22 Eylül'de de Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumların silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünden itibaren Karabağ’daki silahlı oluşumların 6 adet zırhlı araç, 800'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 5 bin mühimmatı teslim ettikleri belirtilmişti.