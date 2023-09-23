https://sputniknews.com.tr/20230923/karabagda-ermeni-askerler-silahlarini-teslim-ediyor-1075708594.html

Karabağ'da Ermeni oluşumlar silahlarını teslim ediyor

Karabağ'da Ermeni oluşumlar silahlarını teslim ediyor

Hankendi bölgesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kontrolü sağladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T16:54+0300

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Dağlık Karabağ bölgesindeki önemli kentlerden olan Hankendi'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü tamamen sağladığı bildirildi. Kentte Ermeni oluşumların silahsızlandırılmasının devam ettiği belirtilirken, şehrin çevresindeki ortamın sakin olduğu ve Azerbaycan ordusunun pozisyon aldığı açıklandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin belirttiği gibi, kentte silahlı oluşumların ve askeri teçhizatının Azerbaycan ordusuna aktarılması süreci devam ediyor. 22 Eylül'de de Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumların silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünden itibaren Karabağ’daki silahlı oluşumların 6 adet zırhlı araç, 800'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 5 bin mühimmatı teslim ettikleri belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html

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