https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html

Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni topladı: Dağlık Karabağ’daki durum değerlendirildi

Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni topladı: Dağlık Karabağ’daki durum değerlendirildi

Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin bugün yapılan toplantısında Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı bildirildi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T20:38+0300

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dünya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

nikol paşinyan

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Ermenistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin bu akşam üzeri Başbakan Nikol Paşinyan başkanlığında yapılan toplantısında Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı.Bakanlar Kurulunun internet sitesinde yapılan açıklamada, “Paşinyan’ın başkanlığında Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı gerçekleşti. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki durum ve söz konusu durumun aşılması için atılacak adımlar ele alındı” ifadelerine yer verildi.Güvenlik Konseyi’nin üyelerinin yanı sıra toplantıda ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan ve diğer yetkililer katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-karabagdaki-durum-genel-olarak-istikrarli-1075657090.html

ermenistan

azerbaycan

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dağlık karabağ

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