https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni topladı: Dağlık Karabağ’daki durum değerlendirildi
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni topladı: Dağlık Karabağ’daki durum değerlendirildi
Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin bugün yapılan toplantısında Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı bildirildi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T20:38+0300
2023-09-21T20:38+0300
2023-09-21T20:38+0300
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dağlık karabağ
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Ermenistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin bu akşam üzeri Başbakan Nikol Paşinyan başkanlığında yapılan toplantısında Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı.Bakanlar Kurulunun internet sitesinde yapılan açıklamada, “Paşinyan’ın başkanlığında Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı gerçekleşti. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki durum ve söz konusu durumun aşılması için atılacak adımlar ele alındı” ifadelerine yer verildi.Güvenlik Konseyi’nin üyelerinin yanı sıra toplantıda ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan ve diğer yetkililer katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-karabagdaki-durum-genel-olarak-istikrarli-1075657090.html
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ermenistan, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, nikol paşinyan
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni topladı: Dağlık Karabağ’daki durum değerlendirildi
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Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin bugün yapılan toplantısında Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı bildirildi.
Ermenistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin bu akşam üzeri Başbakan Nikol Paşinyan başkanlığında yapılan toplantısında Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı.
Bakanlar Kurulunun internet sitesinde yapılan açıklamada, “Paşinyan’ın başkanlığında Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı gerçekleşti. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki durum ve söz konusu durumun aşılması için atılacak adımlar ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Güvenlik Konseyi’nin üyelerinin yanı sıra toplantıda ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan ve diğer yetkililer katıldı.