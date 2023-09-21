https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-karabagdaki-durum-genel-olarak-istikrarli-1075657090.html

Paşinyan: Karabağ’daki durum genel olarak istikrarlı

Paşinyan: Karabağ’daki durum genel olarak istikrarlı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabında yayımladığı video mesajında Karabağ’daki durumun istikrarlı bir şekilde devam ettiği fakat bazı... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T19:03+0300

2023-09-21T19:03+0300

2023-09-21T19:04+0300

dünya

ermenistan

ermenistan ordusu

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

karabağ sorunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056425746_0:73:1415:869_1920x0_80_0_0_ab6c05da8b7ae99a482c6fbb3e0abfa5.jpg

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, üzerinde anlaşmaya Çarşamba günü varılan ateşkesin genel itibariyle devam ettiğini belirtti.Yayımladığı video mesajında Paşinyan, “Karabağ birlikleri yerlerinde kalmaya devam ediyor, aynı husus Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler için de geçerli. Bazı noktalarda ihlaller olsa ateşkes rejimine genel olarak uyuluyor. Durum ise genel olarak istikrarlı” açıklamasında bulundu.Daha önce neler olmuştu?Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Rusya’nın çatışan taraflara kan dökülmesine son verme, çatışmaları derhal durdurma ve siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönme çağrısında bulunduğunu vurgulamıştı.Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor. Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu. 1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı.2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti. Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. 1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi.2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.Geçen yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-ateskes-anlasmasi-saglandi-1075619160.html

ermenistan

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, ermenistan ordusu, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu